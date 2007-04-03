Додано: Суб 13 лис, 2021 22:52

zРадио написав: Zebra написав: Бинанс - это скамище еще то. Какай еще аналог Виза???

https://forklog.com/binance-zablokirova ... -dogecoin/ Бинанс - это скамище еще то. Какай еще аналог Виза???



Осуждаю, конечно, но ты скажи, какой банк косяки собственного биллинга не взыщет с пользователя? Да не то, что счета замораживают, а обвиняют в мошенничестве, если, вдруг, кому задвоится дебетная транзакция! Осуждаю, конечно, но ты скажи, какой банк косяки собственного биллинга не взыщет с пользователя? Да не то, что счета замораживают, а обвиняют в мошенничестве, если, вдруг, кому задвоится дебетная транзакция!

Zebra написав: Не будет никакого вытеснения банковской системы Не будет никакого вытеснения банковской системы



Оно как бы уже идет, и отрицать это бессмысленно. Посмотри на капитализацию финтеха против классических банков. Посмотри, кто нанимает, а кто сокращает людей... Оно как бы уже идет, и отрицать это бессмысленно. Посмотри на капитализацию финтеха против классических банков. Посмотри, кто нанимает, а кто сокращает людей...

Zebra написав: потому что банковская система и финансирует весь этот new-форекс, получая проценты как за ввод-вывод, так и за предоставления займов под маржиналку и фьючерсы потому что банковская система и финансирует весь этот new-форекс, получая проценты как за ввод-вывод, так и за предоставления займов под маржиналку и фьючерсы



Например? Покажи, где именно в крипте деньги банковских староверов? Например? Покажи, где именно в крипте деньги банковских староверов?

Zebra написав: Технологию блокчейн можно сравнивать с интернетом, но не продукты на его основе. Технологию блокчейн можно сравнивать с интернетом, но не продукты на его основе.

Блокчейн эволюционирует так же активно А какими продуктами интернета образца 1998-го ты пользуешься сегодня? Электронной почтой разве чтоБлокчейн эволюционирует так же активно

Каждый день пользуюсь банковской системой для оплаты покупок или счетов.Криптовалютой не пользуюсь, хотя и зарабатываю на ней. Это просто фишечки в казино, глупо это отрицать. Послал крипту на левый адрес - и тю-тю. В банке можно обратить транзакцию. Доверия к банкам у меня больше, чем к биржам. В банке нельзя просто взять и забрать чужие деньги, это уголовное преступление. Но биржа может обнулить криптовалютный баланс, или списать стейблкоины - и ничего им за это не будет, потому что это просто фантики.Финтех - это и есть эволюция классических банков, а не крипта. Финтех развивается активно и захватывает все сферы, а крипта как была на криптопомойках, так там и остается.Деньги в крипту заходят и выходят через банковский сектор.Вся капитализация крипты обеспечена деньгами которые хранятся в банках, а не в блокчейне.Стейблкоины являются производным инструментом, эмитируются для игры в маржиналку и фьючерсы. Банки выдают биржам гарантии, а те эмитируют стейблкоины для игроков. Механизм я уже ранее объяснял. Если все хомяки одномоментно закроют свои лонг позиции на фьючерсах и маржиналке - крипта упадет в цене в абсолютный ноль, потому что нельзя забрать больше денег из замкнутой системы, чем в нее занесли.И я о том же - биток еще немного и закончит свой боевой путь, потому что потреблять электроенергию при цене 1 млн за штуку он будет как Китай или Европа, или США.