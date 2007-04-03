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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2861286228632864

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 65
Да
37%
24
Нет
63%
41
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 23:28

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Советую не делать переводы догов на бинанс - они теперь будут отслеживать все транзакции, которые проср@ли и вылавливать свои доги обратно. Если кто то заведет халявные доги на вашу биржу, фактически любой перевод с этой биржи на бинанс будет под риском конфискации этих догов.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 23:41

  Zebra написав:Каждый день пользуюсь банковской системой для оплаты покупок или счетов.
Криптовалютой не пользуюсь, хотя и зарабатываю на ней. Это просто фишечки в казино, глупо это отрицать. Это просто фишечки в казино, глупо это отрицать Послал крипту на левый адрес - и тю-тю


Заработок - один из главнейших мотиваторов использования. А были бы мерчанты, у которых ты покупаешь привычные вещи, в крипте, ты бы вовсе не выводил, а платил напрямую. Не казино тебя от этого останавливает, а незрелость рынка. Я считаю, что он будет взрослеть. У тебя может быть другое мнение. Но казино тут не причем. Не было бы у тебя уверенности в работоспособности системы, не торговал бы ты в ней. Тем более, не арбитражил. Каждая кросс-биржевая транзакция - это дополнительный риск (сам же пишешь про левые адреса и сам этим активно пользуешься)


  Zebra написав:В банке можно обратить транзакцию. Доверия к банкам у меня больше, чем к биржам. В банке нельзя просто взять и забрать чужие деньги, это уголовное преступление. Но биржа может обнулить криптовалютный баланс, или списать стейблкоины - и ничего им за это не будет, потому что это просто фантики


Pros & Cons. Децентрализованный оператор БД может исправлять ошибки, которые допустил ты, но одновременно может и допускать ошибки, от которых ты будешь зависеть. Сколько там уже украинских банков в системе автоматических списаний долгов со счетов - 20? :) А если тебе начислят долг по неправовому решению суда (что вообще нифига не редкость), ты что запоешь - лучше бы мои деньги лежали под грушей?

  Zebra написав:Финтех - это и есть эволюция классических банков, а не крипта. Финтех развивается активно и захватывает все сферы, а крипта как была на криптопомойках, так там и остается


Крипта - тоже финтех. Более того, самая инновационная его часть, меняющая бизнес-процессы, а не просто обескешивающая традиционные расчеты. Хваленый Revolut без крипто-функций - пустое место. Paypal - не пустое место, но главной точкой роста для себя видит крипту. Даже Гороховской воюет с НБУ за право добавить биткоин-кошелек в приложение Моно :)

  Zebra написав:Деньги в крипту заходят и выходят через банковский сектор


So what? На фондовый рынок - так же. Не понял, в чем здесь аргумент


  Zebra написав:Вся капитализация крипты обеспечена деньгами которые хранятся в банках, а не в блокчейне


А вот это уже спорное утверждение. Понятно, что прайсинг на товары и услуги производится в долларах, а не биткоинах. Но биткоином хеджируют и долларовые накопления, и долларовую выручку. Фиат обеспечивает обменную ценность крипты, а крипта - обменную ценность фиата


  Zebra написав:Стейблкоины являются производным инструментом, эмитируются для игры в маржиналку и фьючерсы. Банки выдают биржам гарантии, а те эмитируют стейблкоины для игроков. Механизм я уже ранее объяснял. Если все хомяки одномоментно закроют свои лонг позиции на фьючерсах и маржиналке - крипта упадет в цене в абсолютный ноль, потому что нельзя забрать больше денег из замкнутой системы, чем в нее занесли


А если фондовики одномоментно закроют свои лонг позиции, начнется Великая депрессия 2.0. Там не казино, если пользоваться такой терминологией (я предпочитаю не пользоваться)? Повысь уровень абстракции, и станет очевидным, что такое же казино, только большее по масштабам, а доверие игроков - результат искусного антуража, в который и крипта со временем научится


  Zebra написав:И я о том же - биток еще немного и закончит свой боевой путь, потому что потреблять электроенергию при цене 1 млн за штуку он будет как Китай или Европа, или США.


Если эфир успешно мигрирует на PoS, то дед последует за ним
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 00:10

  zРадио написав:А если фондовики одномоментно закроют свои лонг позиции, начнется Великая депрессия 2.0. Там не казино, если пользоваться такой терминологией (я предпочитаю не пользоваться)? Повысь уровень абстракции, и станет очевидным, что такое же казино, только большее по масштабам, а доверие игроков - результат искусного антуража, в который и крипта со временем научится


Нет там казино, есть реальные компании, которые прошли IPO, ведут прозрачно бизнес, генерируя прибыль. Чем больше в них вливается денег, тем больше их бизнес становится, расширяется.

Биткоин же наоборот, пожирает ежедневно электричества на десятки миллионов долларов, и чем больше в него денег вливают, тем больше он жрет - раковая опухоль прям растет.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 00:33

  Zebra написав:Нет там казино, есть реальные компании, которые прошли IPO, ведут прозрачно бизнес, генерируя прибыль. Чем больше в них вливается денег, тем больше их бизнес становится, расширяется


Какое отношение к реальному бизнесу имеет шортист, который даже акции компании не купил, но влияет на ее стоимость?

  Zebra написав:Биткоин же наоборот, пожирает ежедневно электричества на десятки миллионов долларов, и чем больше в него денег вливают, тем больше он жрет - раковая опухоль прям растет


Добыча золота тоже чуть менее, чем полностью лишена смысла - в промышленности его использование ничтожно по сравнению с тем, что добывается тупо для хранения. А там не только энергетический ресурс - там войны и рабский труд. До сих пор!

Этот пример не для ответа в стиле "сам дурак", а как доказательство того, что экономика дефицита терпит очень нерациональные вещи. Терпела, терпит и будет терпеть до тех пор, пока управляют ей нерациональные люди
zРадио
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