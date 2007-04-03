|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 лис, 2021 23:28
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Советую не делать переводы догов на бинанс - они теперь будут отслеживать все транзакции, которые проср@ли и вылавливать свои доги обратно. Если кто то заведет халявные доги на вашу биржу, фактически любой перевод с этой биржи на бинанс будет под риском конфискации этих догов.
Додано: Суб 13 лис, 2021 23:41
Заработок - один из главнейших мотиваторов использования. А были бы мерчанты, у которых ты покупаешь привычные вещи, в крипте, ты бы вовсе не выводил, а платил напрямую. Не казино тебя от этого останавливает, а незрелость рынка. Я считаю, что он будет взрослеть. У тебя может быть другое мнение. Но казино тут не причем. Не было бы у тебя уверенности в работоспособности системы, не торговал бы ты в ней. Тем более, не арбитражил. Каждая кросс-биржевая транзакция - это дополнительный риск (сам же пишешь про левые адреса и сам этим активно пользуешься)
Pros & Cons. Децентрализованный оператор БД может исправлять ошибки, которые допустил ты, но одновременно может и допускать ошибки, от которых ты будешь зависеть. Сколько там уже украинских банков в системе автоматических списаний долгов со счетов - 20? А если тебе начислят долг по неправовому решению суда (что вообще нифига не редкость), ты что запоешь - лучше бы мои деньги лежали под грушей?
Крипта - тоже финтех. Более того, самая инновационная его часть, меняющая бизнес-процессы, а не просто обескешивающая традиционные расчеты. Хваленый Revolut без крипто-функций - пустое место. Paypal - не пустое место, но главной точкой роста для себя видит крипту. Даже Гороховской воюет с НБУ за право добавить биткоин-кошелек в приложение Моно
So what? На фондовый рынок - так же. Не понял, в чем здесь аргумент
А вот это уже спорное утверждение. Понятно, что прайсинг на товары и услуги производится в долларах, а не биткоинах. Но биткоином хеджируют и долларовые накопления, и долларовую выручку. Фиат обеспечивает обменную ценность крипты, а крипта - обменную ценность фиата
А если фондовики одномоментно закроют свои лонг позиции, начнется Великая депрессия 2.0. Там не казино, если пользоваться такой терминологией (я предпочитаю не пользоваться)? Повысь уровень абстракции, и станет очевидным, что такое же казино, только большее по масштабам, а доверие игроков - результат искусного антуража, в который и крипта со временем научится
Если эфир успешно мигрирует на PoS, то дед последует за ним
Додано: Нед 14 лис, 2021 00:10
Нет там казино, есть реальные компании, которые прошли IPO, ведут прозрачно бизнес, генерируя прибыль. Чем больше в них вливается денег, тем больше их бизнес становится, расширяется.
Биткоин же наоборот, пожирает ежедневно электричества на десятки миллионов долларов, и чем больше в него денег вливают, тем больше он жрет - раковая опухоль прям растет.
Додано: Нед 14 лис, 2021 00:33
Какое отношение к реальному бизнесу имеет шортист, который даже акции компании не купил, но влияет на ее стоимость?
Добыча золота тоже чуть менее, чем полностью лишена смысла - в промышленности его использование ничтожно по сравнению с тем, что добывается тупо для хранения. А там не только энергетический ресурс - там войны и рабский труд. До сих пор!
Этот пример не для ответа в стиле "сам дурак", а как доказательство того, что экономика дефицита терпит очень нерациональные вещи. Терпела, терпит и будет терпеть до тех пор, пока управляют ей нерациональные люди
|