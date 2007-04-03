Додано: Суб 13 лис, 2021 23:41

Zebra написав: Каждый день пользуюсь банковской системой для оплаты покупок или счетов.

Криптовалютой не пользуюсь, хотя и зарабатываю на ней. Это просто фишечки в казино, глупо это отрицать. Это просто фишечки в казино, глупо это отрицать Послал крипту на левый адрес - и тю-тю Каждый день пользуюсь банковской системой для оплаты покупок или счетов.Криптовалютой не пользуюсь, хотя и зарабатываю на ней. Это просто фишечки в казино, глупо это отрицать. Это просто фишечки в казино, глупо это отрицать Послал крипту на левый адрес - и тю-тю

Zebra написав: В банке можно обратить транзакцию. Доверия к банкам у меня больше, чем к биржам. В банке нельзя просто взять и забрать чужие деньги, это уголовное преступление. Но биржа может обнулить криптовалютный баланс, или списать стейблкоины - и ничего им за это не будет, потому что это просто фантики В банке можно обратить транзакцию. Доверия к банкам у меня больше, чем к биржам. В банке нельзя просто взять и забрать чужие деньги, это уголовное преступление. Но биржа может обнулить криптовалютный баланс, или списать стейблкоины - и ничего им за это не будет, потому что это просто фантики

Zebra написав: Финтех - это и есть эволюция классических банков, а не крипта. Финтех развивается активно и захватывает все сферы, а крипта как была на криптопомойках, так там и остается Финтех - это и есть эволюция классических банков, а не крипта. Финтех развивается активно и захватывает все сферы, а крипта как была на криптопомойках, так там и остается

Zebra написав: Деньги в крипту заходят и выходят через банковский сектор Деньги в крипту заходят и выходят через банковский сектор

Zebra написав: Вся капитализация крипты обеспечена деньгами которые хранятся в банках, а не в блокчейне Вся капитализация крипты обеспечена деньгами которые хранятся в банках, а не в блокчейне

Zebra написав: Стейблкоины являются производным инструментом, эмитируются для игры в маржиналку и фьючерсы. Банки выдают биржам гарантии, а те эмитируют стейблкоины для игроков. Механизм я уже ранее объяснял. Если все хомяки одномоментно закроют свои лонг позиции на фьючерсах и маржиналке - крипта упадет в цене в абсолютный ноль, потому что нельзя забрать больше денег из замкнутой системы, чем в нее занесли

Стейблкоины являются производным инструментом, эмитируются для игры в маржиналку и фьючерсы. Банки выдают биржам гарантии, а те эмитируют стейблкоины для игроков. Механизм я уже ранее объяснял. Если все хомяки одномоментно закроют свои лонг позиции на фьючерсах и маржиналке - крипта упадет в цене в абсолютный ноль, потому что нельзя забрать больше денег из замкнутой системы, чем в нее занесли

Zebra написав: И я о том же - биток еще немного и закончит свой боевой путь, потому что потреблять электроенергию при цене 1 млн за штуку он будет как Китай или Европа, или США. И я о том же - биток еще немного и закончит свой боевой путь, потому что потреблять электроенергию при цене 1 млн за штуку он будет как Китай или Европа, или США.

Заработок - один из главнейших мотиваторов использования. А были бы мерчанты, у которых ты покупаешь привычные вещи, в крипте, ты бы вовсе не выводил, а платил напрямую. Не казино тебя от этого останавливает, а незрелость рынка. Я считаю, что он будет взрослеть. У тебя может быть другое мнение. Но казино тут не причем. Не было бы у тебя уверенности в работоспособности системы, не торговал бы ты в ней. Тем более, не арбитражил. Каждая кросс-биржевая транзакция - это дополнительный риск (сам же пишешь про левые адреса и сам этим активно пользуешься)Pros & Cons. Децентрализованный оператор БД может исправлять ошибки, которые допустил ты, но одновременно может и допускать ошибки, от которых ты будешь зависеть. Сколько там уже украинских банков в системе автоматических списаний долгов со счетов - 20?А если тебе начислят долг по неправовому решению суда (что вообще нифига не редкость), ты что запоешь - лучше бы мои деньги лежали под грушей?Крипта - тоже финтех. Более того, самая инновационная его часть, меняющая бизнес-процессы, а не просто обескешивающая традиционные расчеты. Хваленый Revolut без крипто-функций - пустое место. Paypal - не пустое место, но главной точкой роста для себя видит крипту. Даже Гороховской воюет с НБУ за право добавить биткоин-кошелек в приложение МоноSo what? На фондовый рынок - так же. Не понял, в чем здесь аргументА вот это уже спорное утверждение. Понятно, что прайсинг на товары и услуги производится в долларах, а не биткоинах. Но биткоином хеджируют и долларовые накопления, и долларовую выручку. Фиат обеспечивает обменную ценность крипты, а крипта - обменную ценность фиатаА если фондовики одномоментно закроют свои лонг позиции, начнется Великая депрессия 2.0. Там не казино, если пользоваться такой терминологией (я предпочитаю не пользоваться)? Повысь уровень абстракции, и станет очевидным, что такое же казино, только большее по масштабам, а доверие игроков - результат искусного антуража, в который и крипта со временем научитсяЕсли эфир успешно мигрирует на PoS, то дед последует за ним