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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 13 лис, 2021 23:28
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Советую не делать переводы догов на бинанс - они теперь будут отслеживать все транзакции, которые проср@ли и вылавливать свои доги обратно. Если кто то заведет халявные доги на вашу биржу, фактически любой перевод с этой биржи на бинанс будет под риском конфискации этих догов.
Додано: Суб 13 лис, 2021 23:41
Заработок - один из главнейших мотиваторов использования. А были бы мерчанты, у которых ты покупаешь привычные вещи, в крипте, ты бы вовсе не выводил, а платил напрямую. Не казино тебя от этого останавливает, а незрелость рынка. Я считаю, что он будет взрослеть. У тебя может быть другое мнение. Но казино тут не причем. Не было бы у тебя уверенности в работоспособности системы, не торговал бы ты в ней. Тем более, не арбитражил. Каждая кросс-биржевая транзакция - это дополнительный риск (сам же пишешь про левые адреса и сам этим активно пользуешься)
Pros & Cons. Децентрализованный оператор БД может исправлять ошибки, которые допустил ты, но одновременно может и допускать ошибки, от которых ты будешь зависеть. Сколько там уже украинских банков в системе автоматических списаний долгов со счетов - 20? А если тебе начислят долг по неправовому решению суда (что вообще нифига не редкость), ты что запоешь - лучше бы мои деньги лежали под грушей?
Крипта - тоже финтех. Более того, самая инновационная его часть, меняющая бизнес-процессы, а не просто обескешивающая традиционные расчеты. Хваленый Revolut без крипто-функций - пустое место. Paypal - не пустое место, но главной точкой роста для себя видит крипту. Даже Гороховской воюет с НБУ за право добавить биткоин-кошелек в приложение Моно
So what? На фондовый рынок - так же. Не понял, в чем здесь аргумент
А вот это уже спорное утверждение. Понятно, что прайсинг на товары и услуги производится в долларах, а не биткоинах. Но биткоином хеджируют и долларовые накопления, и долларовую выручку. Фиат обеспечивает обменную ценность крипты, а крипта - обменную ценность фиата
А если фондовики одномоментно закроют свои лонг позиции, начнется Великая депрессия 2.0. Там не казино, если пользоваться такой терминологией (я предпочитаю не пользоваться)? Повысь уровень абстракции, и станет очевидным, что такое же казино, только большее по масштабам, а доверие игроков - результат искусного антуража, в который и крипта со временем научится
Если эфир успешно мигрирует на PoS, то дед последует за ним
Додано: Нед 14 лис, 2021 00:10
Нет там казино, есть реальные компании, которые прошли IPO, ведут прозрачно бизнес, генерируя прибыль. Чем больше в них вливается денег, тем больше их бизнес становится, расширяется.
Биткоин же наоборот, пожирает ежедневно электричества на десятки миллионов долларов, и чем больше в него денег вливают, тем больше он жрет - раковая опухоль прям растет.
Додано: Нед 14 лис, 2021 00:33
Какое отношение к реальному бизнесу имеет шортист, который даже акции компании не купил, но влияет на ее стоимость?
Добыча золота тоже чуть менее, чем полностью лишена смысла - в промышленности его использование ничтожно по сравнению с тем, что добывается тупо для хранения. А там не только энергетический ресурс - там войны и рабский труд. До сих пор!
Этот пример не для ответа в стиле "сам дурак", а как доказательство того, что экономика дефицита терпит очень нерациональные вещи. Терпела, терпит и будет терпеть до тех пор, пока управляют ей нерациональные люди
Додано: Нед 14 лис, 2021 01:02
Децифит биткоина - это иллюзия. Максимальное количество битков прописано в коде bitcoin core. Гарантий неизменности этого числа в будущем нет.
Но по поводу иррациональности мира согласен.
А шортист - это тот же лонгист наоборот - берет в кредит не деньги, а актив.
Додано: Нед 14 лис, 2021 01:15
На хлопський розум
Скажу просто. Все от балди. Фішки в йопанеказіно. Найбільш розкручена фішка - біток. Насправді ж, одна фішка нічим не краще іншої. Фішка - це ставка. Хоч червоними фішками, хоч зеленими, хоч червоними ставку роби, але це все є лише фішка - ставка в йопане казіно. Фішек таких наклепали вже стільки, що хоч хоч дупою їж... Всі бабла хочуть поімєть з ЛОХів, зробити реальних грошей з фантиків придуманих. Тому і окучівають лохів як тільки можна, базарячи про перспективи, технології, дефай-мумбай і прочую муйню. А за всім цим лише бажання спіймати на куканчик ЛОХінвесторів, що мріють про ікси. Назбирати реального бабла з буратин і свалити. А біржа як напьорсточник тасує ці фішки, давая гравцям відчути себе начебто поважними трейдерами. Ігромани ми, а не трейдери. Нікому не вірте, щоб не казали.
Додано: Нед 14 лис, 2021 01:38
К украинским банкам доверие незначительное. Они легко сливают конфиденциальную инфу. Могут обнолить счёт и даже загнать в кредит. Потом доказывай, что это не ты в полночь снимал деньги в банкомате в другом городе, подняв себе кредитный лимит, а запись с камеры бесполезна целиком и полностью. Могут ушатать бизнес, купив решение суда первой инстанции, которое повлечёт за собой блокировку счетов предприятия и фактический паралич деятельности, а обжалование может затянуться на неопределённое время. Много вариантов, а ведь есть страны похуже Украины с точки зрения финансовой безопасности.
Учитывая грызню с размером блока, которая была несколько лет назад и привела к появлению кеши, мне сложно представить побоище, которое будет при увеличении предела эмиссии.
Что мне интересно, когда в этом десятилетии быстрые квантовые компьютеры станут вполне реальными, а дед переедет на адреса с подписями Шнорра, будет гонка по взлому старых адресов с потерянными монетами, в том числе накамотовым лямом. Можно запасаться попкорном и занимать места в первом ряду. Майнинг 2.0 уже скоро.
Додано: Нед 14 лис, 2021 01:52
Криптошлак
Цінність бітка і прочого хламу лише в одному - швидко і з прибутком обміняти його на реальні гроші, що емітовані державами. Прибери з цього ланцюжка фіат з можливістю його примноження за рахунок криптошлаку і ЛОХи залишаться з цифєрькамі на моніторі, справжнім каловим шлаком. Всі казки про цінність, технології, майнінг - ЛОХказки... ЛОХ клює на прибуток і ікси. І більше нічого. І всьому цьому криптошлаку немає ціни. Це пустишка. Навіть цента не коштує. Не буде цента і нікому цей криптошлак не буде потрібен. Буратіни залишаться з цифєрямі на моніторі, які не продати нікому. Їстимуть цифєрі з монітору, бо грошей і на хлєбушек не вистарчить.
Додано: Нед 14 лис, 2021 02:21
Хотя по золоту, если его цена упадет раз в 10, то использование в промышленности возрастет кратно, металл который не окисляется нужен везде, да дорог.
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