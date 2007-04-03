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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 лис, 2021 14:45
mixail19 написав:
В одному ТГ каналі обіцяють ріст до 77777 дол до 17-19 листопада.
До цього був прогноз 67000 до 10-12 листопада, який збувся.
Все может быть, но я бы ожидал такую цифру ближе к декабрю, а точнее - к его середине
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Додано: Нед 14 лис, 2021 15:34
эти все тг каналы - помойки с прицелом при случаи постричь учасников группы.
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