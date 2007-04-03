Козак-характерник написав:Цінність бітка і прочого хламу лише в одному - швидко і з прибутком обміняти його на реальні гроші, що емітовані державами. Прибери з цього ланцюжка фіат з можливістю його примноження за рахунок криптошлаку і ЛОХи залишаться з цифєрькамі на моніторі, справжнім каловим шлаком. Всі казки про цінність, технології, майнінг - ЛОХказки... ЛОХ клює на прибуток і ікси. І більше нічого. І всьому цьому криптошлаку немає ціни. Це пустишка. Навіть цента не коштує. Не буде цента і нікому цей криптошлак не буде потрібен. Буратіни залишаться з цифєрямі на моніторі, які не продати нікому. Їстимуть цифєрі з монітору, бо грошей і на хлєбушек не вистарчить.
козак, читая твои сообщения я так понимаю тебя уже поимели по полной