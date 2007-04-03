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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2862286328642865

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 65
Да
37%
24
Нет
63%
41
Всього голосів : 65
Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 15:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

эти все тг каналы - помойки с прицелом при случаи постричь учасников группы.
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лис, 2021 18:29

  Козак-характерник написав:Цінність бітка і прочого хламу лише в одному - швидко і з прибутком обміняти його на реальні гроші, що емітовані державами. :) Прибери з цього ланцюжка фіат з можливістю його примноження за рахунок криптошлаку і ЛОХи залишаться з цифєрькамі на моніторі, справжнім каловим шлаком. Всі казки про цінність, технології, майнінг - ЛОХказки... :) ЛОХ клює на прибуток і ікси. І більше нічого. І всьому цьому криптошлаку немає ціни. Це пустишка. Навіть цента не коштує. Не буде цента і нікому цей криптошлак не буде потрібен. Буратіни залишаться з цифєрямі на моніторі, які не продати нікому. Їстимуть цифєрі з монітору, бо грошей і на хлєбушек не вистарчить. :P
Зображення

козак, читая твои сообщения я так понимаю тебя уже поимели по полной :mrgreen:
Ekran
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 01:01

Ekran КХ -- ветеран этой ветки форума и за 5 лет сделал много смелых и сбывшихся прогнозов. А его тонкое чувство юмора всегда поднимает настроение и заряжает положительной энергией.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 02:25

Ekran
его продолжают иметь,но он продожает "отыгрываться" каждый раз типа с умом, типа с хеджем в обе стороны... и с матюками "...ное казино"
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 09:21

трон молодца...
чик
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 10:25

[b]Bitcoin forking completed.[/b]

https://3dnews.ru/1053686/proizoshlo-kr ... na-taproot
greenozon
 
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