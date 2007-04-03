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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2863286428652866

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 66
Да
36%
24
Нет
64%
42
Всього голосів : 66
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 02:28

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну теперь то по битку уже все новости отыграны на ближайший год-два до следующего халвинга.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 02:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

"неплохо откупился" :mrgreen: кх респект...
чик
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 04:26

Лонгустинів смажуть... :|
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 08:34

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Xenon
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 09:22

  Козак-характерник написав:Лонгустинів смажуть... :|

у них битки с ценой по 10-20к в портфеле
надо очень постараться чтоб посмажить
Ekran
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 12:46

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Куда падаем есть идеи?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 12:58

так а на якому фундаменті падаєм?
що такого критичного сталось що все валиться
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:08

  greenozon написав:так а на якому фундаменті падаєм?
що такого критичного сталось що все валиться

Возможно из-за этого: IBM представила мощнейший квантовый процессор на 127 кубитов и заявила, что квантовые чипы обгонят классические через пару лет
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 13:16

  greenozon написав:так а на якому фундаменті падаєм?
що такого критичного сталось що все валиться


Поводом для такого падения стала новость об подписании Байденом двухпартийного законопроекта, в котором также содержится требование о налоговой отчётности по криптовалюте.

Ко всему этому, Китай также не остался в стороне, и подлил масло в огонь. В двух словах - карать за незаконный криптомайниг будут жестче, в том числе и государственные организации с чиновниками.
impoil
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 14:02

Передвісник армагедону

  Xenon написав:Зображення

О йааа!! :D Натюрліх! Чпок-чпок... :lol:

Слова пророка... 8) :P Криптовалюты , рынок криптовалют
Козак-характерник
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