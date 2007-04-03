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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 лис, 2021 02:28
Ну теперь то по битку уже все новости отыграны на ближайший год-два до следующего халвинга.
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Zebra
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Додано: Вів 16 лис, 2021 02:59
"неплохо откупился"
кх респект...
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чик
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Додано: Вів 16 лис, 2021 04:26
Лонгустинів смажуть...
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Козак-характерник
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2
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Додано: Вів 16 лис, 2021 08:34
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Xenon
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Додано: Вів 16 лис, 2021 09:22
Козак-характерник написав:
Лонгустинів смажуть...
у них битки с ценой по 10-20к в портфеле
надо очень постараться чтоб посмажить
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Ekran
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Додано: Вів 16 лис, 2021 12:46
Куда падаем есть идеи?
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airmax78
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Додано: Вів 16 лис, 2021 12:58
так а на якому фундаменті падаєм?
що такого критичного сталось що все валиться
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greenozon
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Додано: Вів 16 лис, 2021 13:08
greenozon написав:
так а на якому фундаменті падаєм?
що такого критичного сталось що все валиться
Возможно из-за этого: IBM представила мощнейший квантовый процессор на 127 кубитов и заявила, что квантовые чипы обгонят классические через пару лет
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Patr1ot
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Додано: Вів 16 лис, 2021 13:16
greenozon написав:
так а на якому фундаменті падаєм?
що такого критичного сталось що все валиться
Поводом для такого падения стала новость об подписании Байденом двухпартийного законопроекта, в котором также содержится требование о налоговой отчётности по криптовалюте.
Ко всему этому, Китай также не остался в стороне, и подлил масло в огонь. В двух словах - карать за незаконный криптомайниг будут жестче, в том числе и государственные организации с чиновниками.
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impoil
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Додано: Вів 16 лис, 2021 14:02
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Козак-характерник
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