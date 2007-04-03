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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2864286528662867

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 67
Да
37%
25
Нет
63%
42
Всього голосів : 67
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 16:48

казак уже зашортил? гут, можно дальше расти))
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 16:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

https://ru.investing.com/news/economic- ... le-2108492

4. Криптовалюты резко упали на фоне требований к отчетности в законопроекте об инфраструктуре

Криптовалюты подверглись распродаже по всем направлениям, поскольку рынок осознал последствия пункта в законопроекте об инфраструктуре, который грозит жесткими требованиями к отчетности при передаче и получении таких средств.

В законопроекте предусмотрено, что о транзакциях с цифровыми активами на сумму более $10 тыс. долларов нужно будет сообщать в налоговую службу, что увеличит административные расходы многих криптовалютных брокеров, а также воспрепятствует торговле незаконными товарами и услугами, которые создают основную часть конечного спроса на криптовалюты.

К 06:25 утра по восточному времени (10:25 по Гринвичу) биткоин упал на 8,6% до $60 284, ранее снизившись до $58 655. Эфириум упал на 10%, Litecoin упал на 14%, а Cardano — на 9,2%.

Критики заявили, что термин «брокер» слишком расплывчатый, и новые правила могут означать, что другие участники рынка, такие как майнеры, трейдеры и операторы узлов, также должны будут соблюдать их. По данным New York Times, повышение налогов на цифровые активы может привлечь 28 миллиардов долларов. Сенаторы Рон Уайден из Орегона, Патрик Дж. Туми из Пенсильвании и Синтия Ламмис из Вайоминга подали поправку к термину «брокер», чтобы она применялась только к людям, подходящим под это описание в августе, но она была отклонена.



Скорей бы криптомусор упал туда, где ему и место, в мусорное ведро...хотя даже в ведро не чего выкинуть 8)
Чукча2
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  #<1 ... 2864286528662867
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