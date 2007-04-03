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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 лис, 2021 16:57
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
4. Криптовалюты резко упали на фоне требований к отчетности в законопроекте об инфраструктуре
Криптовалюты подверглись распродаже по всем направлениям, поскольку рынок осознал последствия пункта в законопроекте об инфраструктуре, который грозит жесткими требованиями к отчетности при передаче и получении таких средств.
В законопроекте предусмотрено, что о транзакциях с цифровыми активами на сумму более $10 тыс. долларов нужно будет сообщать в налоговую службу, что увеличит административные расходы многих криптовалютных брокеров, а также воспрепятствует торговле незаконными товарами и услугами, которые создают основную часть конечного спроса на криптовалюты.
К 06:25 утра по восточному времени (10:25 по Гринвичу) биткоин упал на 8,6% до $60 284, ранее снизившись до $58 655. Эфириум упал на 10%, Litecoin упал на 14%, а Cardano — на 9,2%.
Критики заявили, что термин «брокер» слишком расплывчатый, и новые правила могут означать, что другие участники рынка, такие как майнеры, трейдеры и операторы узлов, также должны будут соблюдать их. По данным New York Times, повышение налогов на цифровые активы может привлечь 28 миллиардов долларов. Сенаторы Рон Уайден из Орегона, Патрик Дж. Туми из Пенсильвании и Синтия Ламмис из Вайоминга подали поправку к термину «брокер», чтобы она применялась только к людям, подходящим под это описание в августе, но она была отклонена.
Скорей бы криптомусор упал туда, где ему и место, в мусорное ведро...хотя даже в ведро не чего выкинуть
Додано: Вів 16 лис, 2021 17:23
Чпок-чпок мой мальчик! Чпок-чпок!
Здається маніпулька готує памп на пустому ринку. Ще лохів засадити по самі помідори криптосміттям. Бабла закачано в дєд допуя. Можливо дасть різко свічу червону, а потім зелена одразу.
О йааа!!! Натюрліх! Криптозима на порозі. Чпок-чпок (з інтонацією Фрекєн Бок, замість ку-ку - чпок-чпок)
Додано: Сер 17 лис, 2021 05:27
С каких уровней имеет смысл откупаться?
Пока не спешу. До 50 думаю точно дотянет, а может и 40 пощупаем.
Додано: Сер 17 лис, 2021 06:35
Tegularius
раньше ж собирались от 10-20=дождитесь уже, будьте мужиком, пощупайте
Додано: Сер 17 лис, 2021 10:42
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Сейчас нужен ястреб, а предлагают двух голубей на выбор...
В конце недели станет известно имя главы ФРС.
В чем отличия во взглядах кандидатов на место главы ФРС?
Наиболее очевидный раскол проходит по линии финансового регулирования. Брейнард активно выступает против ослабления банковских правил, которые были введены после кризиса 2008 года; также она является активным сторонником цифрового доллара.
При этом Брейнард часто предупреждает о рисках частных цифровых денег. Поэтому сторонникам криптовалют не стоит радоваться возможному уходу Пауэлла. Скорее, наоборот.
Ещё один вариант развития событий: Пауэлл остаётся на своём посту, а Брейнард получает назначение на пост зампредседателя по банковскому надзору.
Сегодня я бы оценивал шансы обоих кандидатов как равные. Но… с небольшим преимуществом Брейнард.
Додано: Сер 17 лис, 2021 11:18
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Откуда вообще столько лохов набирается, которые гребли лайт по 250-290, зек по 190-210, даш по 230-240 ... если оно при чихе битка валится в пропасть ... я еще понимаю новые монеты скупать, не имеющие ценовых уровней, но гребти то, что валялось в несколько раз ниже летом никому не нужное...
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