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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2865286628672868

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 68
Да
37%
25
Нет
63%
43
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 14:10

  Zebra написав:Откуда вообще столько лохов набирается, которые гребли лайт по 250-290, зек по 190-210, даш по 230-240 ... если оно при чихе битка валится в пропасть ... я еще понимаю новые монеты скупать, не имеющие ценовых уровней, но гребти то, что валялось в несколько раз ниже летом никому не нужное...

Нове лайно купляти, де ні дна, ні хая не видно - ще ЛОХовистім ЛОХом бути... :) Краще вже в старому лайні копирсатися... :) Ось мої торгові пари. Нічим іншим не граюся. Все на комфортних рівнях від лоїв/хаїв. Крім трона. Але трон в мене особняком ходить. Інше лайно - смертельно небезпечно для депозиту. Я за перевірену класику.
Зображення

  Tegularius написав:С каких уровней имеет смысл откупаться?
Пока не спешу. До 50 думаю точно дотянет, а может и 40 пощупаем.

Ніхто не знає. Все залежить від ставок хомок. Поки маніпулька чпокає шортунів і лонгустинів по черзі. Критична маса лохів з ліквідними позиціями ще не назбиралася. Всі гроші в хомок вкрадені майже. Ринок пустий. Вся ліквідність у маніпуля. Маніпулька зараз лише тирить мєлочь по кишеням у тих ЛОХІВ, в яких ще залишилися копійки якісь. Тому такі хаотичні рухи.
Зображення
Дуже небезпечний ринок зараз. Будь яку більш-менш ліквідну позицію, маніпулька пожирає одразу, тягнеться до грошей. На пустому ринку можна намалювати все що завгодно, щоб ліквідувати депозит хомки. Повторю, що є єдина протиотрута в цій справі - мікроставки. Щоб можна було пересидіти будь які просадки. Тоді маніпульці не цікаво ганятися за твоїм депозитом. Ставка будь яка - це капкан маніпуля щоб вкрасти увесь твій депозит. Як тільки ЛОХ не дотримується ризик-менеджменту, жаднічає, то маніпулька одразу садить на куканчик ЛОХа і тягне на ліквідацію депозита.

П.С. На споті трохи інша стратегія. Але на споті теж можуть засадити так, що надовго в просадку можна попасти. Або вЛОШитися в нове лайно, що одномоментно може впасти до 0. Маніпулька і пампить усілякий новий шлак, шиби-миби, щоб ЛОХ не бачив ні дна, ні хая. Комфортно стригти ЛОХА щоб.. :) Я категорично не раджу гратися в нові монети. Це вже точно не трейдінг, а йопанеказіно.
Козак-характерник
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greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 18:35

  Козак-характерник написав:Нове лайно купляти, де ні дна, ні хая не видно - ще ЛОХовистім ЛОХом бути... :) Краще вже в старому лайні копирсатися... :)


По старикам,кинул пробные шары только по EOSу и Ada,остальное-только новинки..А,да...Рипл забыл...по баксу и ниже можно взять чутка,не оставляю надежду что он на пару с EOSом наконец выдаст какую нибудь судорогу в декабре.Но жду еще ниже на добор,эти цены-это не серьезно.Остальные "старики",как сказал когда то "Итальянец"-реально ..овно мамонта.
osafly
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