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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2865286628672868

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 68
Да
37%
25
Нет
63%
43
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 14:10

  Zebra написав:Откуда вообще столько лохов набирается, которые гребли лайт по 250-290, зек по 190-210, даш по 230-240 ... если оно при чихе битка валится в пропасть ... я еще понимаю новые монеты скупать, не имеющие ценовых уровней, но гребти то, что валялось в несколько раз ниже летом никому не нужное...

Нове лайно купляти, де ні дна, ні хая не видно - ще ЛОХовистім ЛОХом бути... :) Краще вже в старому лайні копирсатися... :) Ось мої торгові пари. Нічим іншим не граюся. Все на комфортних рівнях від лоїв/хаїв. Крім трона. Але трон в мене особняком ходить. Інше лайно - смертельно небезпечно для депозиту. Я за перевірену класику.
Зображення

  Tegularius написав:С каких уровней имеет смысл откупаться?
Пока не спешу. До 50 думаю точно дотянет, а может и 40 пощупаем.

Ніхто не знає. Все залежить від ставок хомок. Поки маніпулька чпокає шортунів і лонгустинів по черзі. Критична маса лохів з ліквідними позиціями ще не назбиралася. Всі гроші в хомок вкрадені майже. Ринок пустий. Вся ліквідність у маніпуля. Маніпулька зараз лише тирить мєлочь по кишеням у тих ЛОХІВ, в яких ще залишилися копійки якісь. Тому такі хаотичні рухи.
Зображення
Дуже небезпечний ринок зараз. Будь яку більш-менш ліквідну позицію, маніпулька пожирає одразу, тягнеться до грошей. На пустому ринку можна намалювати все що завгодно, щоб ліквідувати депозит хомки. Повторю, що є єдина протиотрута в цій справі - мікроставки. Щоб можна було пересидіти будь які просадки. Тоді маніпульці не цікаво ганятися за твоїм депозитом. Ставка будь яка - це капкан маніпуля щоб вкрасти увесь твій депозит. Як тільки ЛОХ не дотримується ризик-менеджменту, жаднічає, то маніпулька одразу садить на куканчик ЛОХа і тягне на ліквідацію депозита.

П.С. На споті трохи інша стратегія. Але на споті теж можуть засадити так, що надовго в просадку можна попасти. Або вЛОШитися в нове лайно, що одномоментно може впасти до 0. Маніпулька і пампить усілякий новий шлак, шиби-миби, щоб ЛОХ не бачив ні дна, ні хая. Комфортно стригти ЛОХА щоб.. :) Я категорично не раджу гратися в нові монети. Це вже точно не трейдінг, а йопанеказіно.
Козак-характерник
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🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 15,000 #BTC (889,498,740 USD) transferred from unknown wallet to #Coinbase
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 18:35

  Козак-характерник написав:Нове лайно купляти, де ні дна, ні хая не видно - ще ЛОХовистім ЛОХом бути... :) Краще вже в старому лайні копирсатися... :)


По старикам,кинул пробные шары только по EOSу и Ada,остальное-только новинки..А,да...Рипл забыл...по баксу и ниже можно взять чутка,не оставляю надежду что он на пару с EOSом наконец выдаст какую нибудь судорогу в декабре.Но жду еще ниже на добор,эти цены-это не серьезно.Остальные "старики",как сказал когда то "Итальянец"-реально ..овно мамонта.
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 19:49

  osafly написав:
  Козак-характерник написав:Нове лайно купляти, де ні дна, ні хая не видно - ще ЛОХовистім ЛОХом бути... :) Краще вже в старому лайні копирсатися... :)


По старикам,кинул пробные шары только по EOSу и Ada,остальное-только новинки..А,да...Рипл забыл...по баксу и ниже можно взять чутка,не оставляю надежду что он на пару с EOSом наконец выдаст какую нибудь судорогу в декабре.Но жду еще ниже на добор,эти цены-это не серьезно.Остальные "старики",как сказал когда то "Итальянец"-реально ..овно мамонта.

Міркуємо на хлопський розум.

По EOS історичний мінімум - 1.351. Зараз ціна 4.35.

Кєша мінімум 128.63. Зараз ціна 592.

ADA мінімум 0.0175. Зараз 1.87. :shock:

Порівнюємо розрив від мінімума.

EOS 4.35:1.351=4.2

Кєша 592:128.63=4.6

ADA 1.876:0.0175=106.85 :shock:

Кєша і вбивця кефіра майже на дні. До бітка вони теж майже дно царапають. Чекаємо коли пітух з еосом дадуть сумачечі ікси. Вони ще товком не пропумплені. А усіляке лайно вже декілька десятків іксів, а то і сотні зробило. Я не збираюся заходити в шлак, який вже пропамплений допуя. Цей шлак може вмить схлопнутися до мінімума історичного. Засадять по самі помідори і криптозима. 8) Кєша і еос якщо і схлопнуться, то не так болісно, як те лайно, що десятки іксів зробило. Потенціал для пумпу в них є, в порівнянні з іншим шлаком. Вірю, що кєша і еос особливо, ще можуть здивувати. Зараз просто маринують, щоб всі духом впали. Овноріпл - навіть не розглядаю для торгівлі чи інвестування. Це така нудна муйня, що нунах. Лайтушок - сила, супутник дєда. Теж ще не показав увесь потенціал при такій то ціні дєда. Вльохку може на штуку баксів злітати, якщо пум ще відбудеться. На дні донному він до дєда. Лайтушок довго запрягає, але може дати сумачечі ікси. Трон є трон. Небезпечна падлюка, але потенціал добрий має.

Взагалі приходжу до висновку, що найоптимальніше торгувати фючами на дєда і не лізти у всіляку пуйню. Дєда можна сміливо шортити без фанатізму. Трошки кефіром побалуватися. Теж можна шортити без фанатізму. Все інше - набагато ризиковіше. Але лізти в нові монети без історії - спонсорувати йопанеказіно. Можна зірвати куш, звісно, а можна встряти надовго і назавжди. Я так не граю.
Козак-характерник
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