Додано: Сер 17 лис, 2021 14:10

Zebra написав: Откуда вообще столько лохов набирается, которые гребли лайт по 250-290, зек по 190-210, даш по 230-240 ... если оно при чихе битка валится в пропасть ... я еще понимаю новые монеты скупать, не имеющие ценовых уровней, но гребти то, что валялось в несколько раз ниже летом никому не нужное... Откуда вообще столько лохов набирается, которые гребли лайт по 250-290, зек по 190-210, даш по 230-240 ... если оно при чихе битка валится в пропасть ... я еще понимаю новые монеты скупать, не имеющие ценовых уровней, но гребти то, что валялось в несколько раз ниже летом никому не нужное...

Tegularius написав: С каких уровней имеет смысл откупаться?

Пока не спешу. До 50 думаю точно дотянет, а может и 40 пощупаем. С каких уровней имеет смысл откупаться?Пока не спешу. До 50 думаю точно дотянет, а может и 40 пощупаем.

увесь

Нове лайно купляти, де ні дна, ні хая не видно - ще ЛОХовистім ЛОХом бути...Краще вже в старому лайні копирсатися...Ось мої торгові пари. Нічим іншим не граюся. Все на комфортних рівнях від лоїв/хаїв. Крім трона. Але трон в мене особняком ходить. Інше лайно - смертельно небезпечно для депозиту. Я за перевірену класику.Ніхто не знає. Все залежить від ставок хомок. Поки маніпулька чпокає шортунів і лонгустинів по черзі. Критична маса лохів з ліквідними позиціями ще не назбиралася. Всі гроші в хомок вкрадені майже. Ринок пустий. Вся ліквідність у маніпуля. Маніпулька зараз лише тирить мєлочь по кишеням у тих ЛОХІВ, в яких ще залишилися копійки якісь. Тому такі хаотичні рухи.Дуже небезпечний ринок зараз. Будь яку більш-менш ліквідну позицію, маніпулька пожирає одразу, тягнеться до грошей. На пустому ринку можна намалювати все що завгодно, щоб ліквідувати депозит хомки. Повторю, що є єдина протиотрута в цій справі - мікроставки. Щоб можна було пересидіти будь які просадки. Тоді маніпульці не цікаво ганятися за твоїм депозитом. Ставка будь яка - це капкан маніпуля щоб вкраститвій депозит. Як тільки ЛОХ не дотримується ризик-менеджменту, жаднічає, то маніпулька одразу садить на куканчик ЛОХа і тягне на ліквідацію депозита.П.С. На споті трохи інша стратегія. Але на споті теж можуть засадити так, що надовго в просадку можна попасти. Або вЛОШитися в нове лайно, що одномоментно може впасти до 0. Маніпулька і пампить усілякий новий шлак, шиби-миби, щоб ЛОХ не бачив ні дна, ні хая. Комфортно стригти ЛОХА щоб..Я категорично не раджу гратися в нові монети. Це вже точно не трейдінг, а йопанеказіно.