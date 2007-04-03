Додано: Сер 17 лис, 2021 22:59

osafly написав: Козак-характерник EOS и BCH это монеты неудачники...И если за EOSом хоть какой то блокчейн неплохой,но команда утырков-наркоманов разработчиков ним занимается,биржа типа должна к концу года выйти...то КЭШ-это просто галимый форк который свое изжил.Он нахрен никому не нужен.Он на этих уровнях стоит капец как много и ждет его участь Биткоин Голда со временем и цена ему будет баксов 50 на следующем дне...если не ниже. EOS и BCH это монеты неудачники...И если за EOSом хоть какой то блокчейн неплохой,но команда утырков-наркоманов разработчиков ним занимается,биржа типа должна к концу года выйти...то КЭШ-это просто галимый форк который свое изжил.Он нахрен никому не нужен.Он на этих уровнях стоит капец как много и ждет его участь Биткоин Голда со временем и цена ему будет баксов 50 на следующем дне...если не ниже.

Побачимо, куме!Кєша таке саме лайно, як і інші сорти лайна. Але це лайно представлено в офіційному гаманці блокчейн. Крім того, ця монета не виходила з топлиста на коїнмаркеткап. Рано чи пізно це лайно пропамплять. Якщо саме гівняне лайно памплять, то чим це лайно гірше?Тому якщо і купляти лайно, то дешеве, а не дороге.На те і розрахунок, щоб всі розчарувалися, махнули рукою, злили задешево. Тоді і тузєпух. Навіщо купляти лайно нове, без історіі, де не можна побачити історію, лої, хаї? Це тупа стрижка в йопанеказіно. Всі ці нові монети і штампують, щоб постригти ЛОХа вльохку. Якщо старичків історію можна відслідкувати, то нове лайно - поле непахане для лоховитих буратин, що закопують монети на полі дураків, розраховуючи на куш. Купляють шиби, солани і прочу муйню, яка іксує. Вчора про ці монети ніхто ні слухом, ні духом, а сьогодні прям топові монети...Ага, щоб стригти ЛОХа - топова цирульня. Для того і іксують, щоб буратин на куканчик підсадити. Буратинка може і виграти, але в кінцевому рахуку, все одно програє все. Це психологія. Жадібність і бздо. Якщо і візьме ікси, прогорить на іншій ставці. Це йопанеказіно. З нього лише пару людей виходять з репетузами, всі інші голяка, або зі стрингами. Краще спокійно і стабільно заробляти на морозиво, чим ганятися за іксами. Гонитва за іксами - гра в йопанеказіно. Торгівля інтрадей з урахуванням ризик-менеджменту, хоч трохи подібна до того, що обзивають трейдінгом. Хоча і це - йопанеказіно.