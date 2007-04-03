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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2866286728682869

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 68
Да
37%
25
Нет
63%
43
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 22:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

шо за кеша
Ekran
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 22:08

  Ekran написав:шо за кеша

BCH. Біткоїн кеш. Він же пІтух Кєша. :) В попередній буллран літав як орел. До 0.25 до дєда доходив. Якщо скоригувати до сьогоднішньої ціни дєда, то він би коштував 15000 баксів. Лайт, якщо дивитися на попередній хай до дєда, повинен коштувати 1500 баксів.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 22:47

Козак-характерник EOS и BCH это монеты неудачники...И если за EOSом хоть какой то блокчейн неплохой,но команда утырков-наркоманов разработчиков ним занимается,биржа типа должна к концу года выйти...то КЭШ-это просто галимый форк который свое изжил.Он нахрен никому не нужен.Он на этих уровнях стоит капец как много и ждет его участь Биткоин Голда со временем и цена ему будет баксов 50 на следующем дне...если не ниже.
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 22:59

  osafly написав:Козак-характерник EOS и BCH это монеты неудачники...И если за EOSом хоть какой то блокчейн неплохой,но команда утырков-наркоманов разработчиков ним занимается,биржа типа должна к концу года выйти...то КЭШ-это просто галимый форк который свое изжил.Он нахрен никому не нужен.Он на этих уровнях стоит капец как много и ждет его участь Биткоин Голда со временем и цена ему будет баксов 50 на следующем дне...если не ниже.

Побачимо, куме! :) Кєша таке саме лайно, як і інші сорти лайна. Але це лайно представлено в офіційному гаманці блокчейн. Крім того, ця монета не виходила з топлиста на коїнмаркеткап. Рано чи пізно це лайно пропамплять. Якщо саме гівняне лайно памплять, то чим це лайно гірше? :) Тому якщо і купляти лайно, то дешеве, а не дороге. :wink: На те і розрахунок, щоб всі розчарувалися, махнули рукою, злили задешево. Тоді і тузєпух. Навіщо купляти лайно нове, без історіі, де не можна побачити історію, лої, хаї? Це тупа стрижка в йопанеказіно. Всі ці нові монети і штампують, щоб постригти ЛОХа вльохку. Якщо старичків історію можна відслідкувати, то нове лайно - поле непахане для лоховитих буратин, що закопують монети на полі дураків, розраховуючи на куш. Купляють шиби, солани і прочу муйню, яка іксує. Вчора про ці монети ніхто ні слухом, ні духом, а сьогодні прям топові монети... :mrgreen: Ага, щоб стригти ЛОХа - топова цирульня. Для того і іксують, щоб буратин на куканчик підсадити. Буратинка може і виграти, але в кінцевому рахуку, все одно програє все. Це психологія. Жадібність і бздо. Якщо і візьме ікси, прогорить на іншій ставці. Це йопанеказіно. З нього лише пару людей виходять з репетузами, всі інші голяка, або зі стрингами. Краще спокійно і стабільно заробляти на морозиво, чим ганятися за іксами. Гонитва за іксами - гра в йопанеказіно. Торгівля інтрадей з урахуванням ризик-менеджменту, хоч трохи подібна до того, що обзивають трейдінгом. Хоча і це - йопанеказіно. :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 23:34

  Козак-характерник написав:Лайт, якщо дивитися на попередній хай до дєда, повинен коштувати 1500 баксів.

$3000 як у 2013-2014.

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Zebra
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  #<1 ... 2866286728682869
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