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Додано: Сер 17 лис, 2021 22:06
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
шо за кеша
Додано: Сер 17 лис, 2021 22:08
Додано: Сер 17 лис, 2021 22:47
Козак-характерник EOS и BCH это монеты неудачники...И если за EOSом хоть какой то блокчейн неплохой,но команда утырков-наркоманов разработчиков ним занимается,биржа типа должна к концу года выйти...то КЭШ-это просто галимый форк который свое изжил.Он нахрен никому не нужен.Он на этих уровнях стоит капец как много и ждет его участь Биткоин Голда со временем и цена ему будет баксов 50 на следующем дне...если не ниже.
Додано: Сер 17 лис, 2021 22:59
Побачимо, куме! Кєша таке саме лайно, як і інші сорти лайна. Але це лайно представлено в офіційному гаманці блокчейн. Крім того, ця монета не виходила з топлиста на коїнмаркеткап. Рано чи пізно це лайно пропамплять. Якщо саме гівняне лайно памплять, то чим це лайно гірше? Тому якщо і купляти лайно, то дешеве, а не дороге. На те і розрахунок, щоб всі розчарувалися, махнули рукою, злили задешево. Тоді і тузєпух. Навіщо купляти лайно нове, без історіі, де не можна побачити історію, лої, хаї? Це тупа стрижка в йопанеказіно. Всі ці нові монети і штампують, щоб постригти ЛОХа вльохку. Якщо старичків історію можна відслідкувати, то нове лайно - поле непахане для лоховитих буратин, що закопують монети на полі дураків, розраховуючи на куш. Купляють шиби, солани і прочу муйню, яка іксує. Вчора про ці монети ніхто ні слухом, ні духом, а сьогодні прям топові монети... Ага, щоб стригти ЛОХа - топова цирульня. Для того і іксують, щоб буратин на куканчик підсадити. Буратинка може і виграти, але в кінцевому рахуку, все одно програє все. Це психологія. Жадібність і бздо. Якщо і візьме ікси, прогорить на іншій ставці. Це йопанеказіно. З нього лише пару людей виходять з репетузами, всі інші голяка, або зі стрингами. Краще спокійно і стабільно заробляти на морозиво, чим ганятися за іксами. Гонитва за іксами - гра в йопанеказіно. Торгівля інтрадей з урахуванням ризик-менеджменту, хоч трохи подібна до того, що обзивають трейдінгом. Хоча і це - йопанеказіно.
Додано: Сер 17 лис, 2021 23:34
Додано: Сер 17 лис, 2021 23:48
Додано: Чет 18 лис, 2021 00:38
Это в 2013 лайт был номер два после деда, а сейчас уже из десятки выпал. Такое же асиковое гуано без будущего как кеша, едет по старой памяти, но за кешей хоть бабло Роджера Вера стоит. К следующему халвингу деда лайт будет на уровне сегодняшнего эоса.
Додано: Чет 18 лис, 2021 01:14
Все може бути. Час покаже лише. Хочу зауважити лише, що в йопанеказіно, ціна монети не диктується її цінністю технологічною. Лише спекуляцією. Ми вже бачимо, що саме останнє лайно можна пропампити так, що й дєда обігнати. Моя логіка така, щоб брати дешеве лайно, яке крутиться в топі, а не нове лайно, яке іксує, де не можна побачити ні лоя, ні хая. Чисте йопанеказіно. Хоч трохи це перебування в йопанеказіно повинно бути осмисленим, спиратися хоч на історію монети, а не застрибувати у нові гівняні проекти для стрижки ЛОХів. В останні часи, схиляюся майже повністю сконцентруватися на торгівлі фючами дєда. Є в мене в розробці ще одна стратегія по крипті, тестую поки. В двох словах - торгувати з хеджем на фючах, поклавши під забезпечення саму монету. Тобто не відкривати протилежні позиції, а мати в забезпеченні сам актив. Шортити дєда, поклавши під забезпечення самого дєда. Рівень кредитного плеча продумую. Можливо навіть рівень кредитного плеча 1 поставити. Просто торгувати як на споті, але з меншими комісіями. На фючах же комісія менше. Хеджуються ризики в обидві сторони. Ліквідація при такій схемі неможлива. Просадки не страшні. Будь який рух профітний. Як ваги.
Додано: Чет 18 лис, 2021 01:45
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Все таки лучше купить овна на 1000 баксов из топ 100-200, чем покупать овно из топ 10-20 которое уже отросло xyz знает сколько. Те же покупатели догов и шиба в свое время, кто упорото ходлил, могли 1000 превратить в миллионы.
Стреляет хорошо новое овно, даже если биток уйдет на зиму - новое овно все равно рано или поздно стрельнет - кто давно в крипте, тот повидал все. Я долго наблюдал за такой монетой WAX по рекомендации одного блоггера, ну чисто ради интереса еще с 2018, эта какашка сделала 20 иксов. Тупо купить на 500 баксов, и захомячить, и так практически с любым овном из топ 100-200 с малой капитализацией - купите и поставьте ордера на 10-20 иксов, рано или поздно пропампят - это казино, оно без пампов не работает.
Додано: Чет 18 лис, 2021 02:04
Є одне але. Какашка може виявитися такою какашкою, що взагалі ніколи не підніметься. І взагалі делістнеться і зіскамиться. Тут не вгадаєш. Щоб пампити треба вкласти свої гроші, або зібрати гроші з ЛОХів. Якщо я поставлю 500 баксів стінкою розраховуючи на 20 іксів, пампувати ніхто не буде, якщо грошей мало буде. Розробник не віддасть мені гроші, щоб я був у плюсах. Такі какашки - високоризикові фішки в йопанеказіно. Я не хочу просірати гроші в йопанеказіно, розраховуючи на фарт. Інтрадей - сама нормальна, консервативна тема. Не розраховувати на ікси, а працювати. Але кожному своє. Раніше я був забористим ЛОХом і теж ліз у лайно, шукаючи фарту і жирного куша одномоментно. А тепер перейшов до консервативної моделі керування капіталом. Краще мало, але стабільно і з мінімальним ризиком.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 18 лис, 2021 02:13, всього редагувалось 1 раз.
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