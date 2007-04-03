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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2867286828692870>

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 68
Да
37%
25
Нет
63%
43
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 22:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

шо за кеша
Ekran
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 22:08

  Ekran написав:шо за кеша

BCH. Біткоїн кеш. Він же пІтух Кєша. :) В попередній буллран літав як орел. До 0.25 до дєда доходив. Якщо скоригувати до сьогоднішньої ціни дєда, то він би коштував 15000 баксів. Лайт, якщо дивитися на попередній хай до дєда, повинен коштувати 1500 баксів.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 22:47

Козак-характерник EOS и BCH это монеты неудачники...И если за EOSом хоть какой то блокчейн неплохой,но команда утырков-наркоманов разработчиков ним занимается,биржа типа должна к концу года выйти...то КЭШ-это просто галимый форк который свое изжил.Он нахрен никому не нужен.Он на этих уровнях стоит капец как много и ждет его участь Биткоин Голда со временем и цена ему будет баксов 50 на следующем дне...если не ниже.
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 22:59

  osafly написав:Козак-характерник EOS и BCH это монеты неудачники...И если за EOSом хоть какой то блокчейн неплохой,но команда утырков-наркоманов разработчиков ним занимается,биржа типа должна к концу года выйти...то КЭШ-это просто галимый форк который свое изжил.Он нахрен никому не нужен.Он на этих уровнях стоит капец как много и ждет его участь Биткоин Голда со временем и цена ему будет баксов 50 на следующем дне...если не ниже.

Побачимо, куме! :) Кєша таке саме лайно, як і інші сорти лайна. Але це лайно представлено в офіційному гаманці блокчейн. Крім того, ця монета не виходила з топлиста на коїнмаркеткап. Рано чи пізно це лайно пропамплять. Якщо саме гівняне лайно памплять, то чим це лайно гірше? :) Тому якщо і купляти лайно, то дешеве, а не дороге. :wink: На те і розрахунок, щоб всі розчарувалися, махнули рукою, злили задешево. Тоді і тузєпух. Навіщо купляти лайно нове, без історіі, де не можна побачити історію, лої, хаї? Це тупа стрижка в йопанеказіно. Всі ці нові монети і штампують, щоб постригти ЛОХа вльохку. Якщо старичків історію можна відслідкувати, то нове лайно - поле непахане для лоховитих буратин, що закопують монети на полі дураків, розраховуючи на куш. Купляють шиби, солани і прочу муйню, яка іксує. Вчора про ці монети ніхто ні слухом, ні духом, а сьогодні прям топові монети... :mrgreen: Ага, щоб стригти ЛОХа - топова цирульня. Для того і іксують, щоб буратин на куканчик підсадити. Буратинка може і виграти, але в кінцевому рахуку, все одно програє все. Це психологія. Жадібність і бздо. Якщо і візьме ікси, прогорить на іншій ставці. Це йопанеказіно. З нього лише пару людей виходять з репетузами, всі інші голяка, або зі стрингами. Краще спокійно і стабільно заробляти на морозиво, чим ганятися за іксами. Гонитва за іксами - гра в йопанеказіно. Торгівля інтрадей з урахуванням ризик-менеджменту, хоч трохи подібна до того, що обзивають трейдінгом. Хоча і це - йопанеказіно. :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 23:34

  Козак-характерник написав:Лайт, якщо дивитися на попередній хай до дєда, повинен коштувати 1500 баксів.

$3000 як у 2013-2014.

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Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 23:48

  Zebra написав:
  Козак-характерник написав:Лайт, якщо дивитися на попередній хай до дєда, повинен коштувати 1500 баксів.

$3000 як у 2013-2014.

Уполнє реально.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 00:38

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:
  Козак-характерник написав:Лайт, якщо дивитися на попередній хай до дєда, повинен коштувати 1500 баксів.

$3000 як у 2013-2014.

Уполнє реально.

Это в 2013 лайт был номер два после деда, а сейчас уже из десятки выпал. Такое же асиковое гуано без будущего как кеша, едет по старой памяти, но за кешей хоть бабло Роджера Вера стоит. К следующему халвингу деда лайт будет на уровне сегодняшнего эоса.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 01:14

  phantom_systems написав:Это в 2013 лайт был номер два после деда, а сейчас уже из десятки выпал. Такое же асиковое гуано без будущего как кеша, едет по старой памяти, но за кешей хоть бабло Роджера Вера стоит. К следующему халвингу деда лайт будет на уровне сегодняшнего эоса.

Все може бути. Час покаже лише. Хочу зауважити лише, що в йопанеказіно, ціна монети не диктується її цінністю технологічною. Лише спекуляцією. Ми вже бачимо, що саме останнє лайно можна пропампити так, що й дєда обігнати. Моя логіка така, щоб брати дешеве лайно, яке крутиться в топі, а не нове лайно, яке іксує, де не можна побачити ні лоя, ні хая. Чисте йопанеказіно. Хоч трохи це перебування в йопанеказіно повинно бути осмисленим, спиратися хоч на історію монети, а не застрибувати у нові гівняні проекти для стрижки ЛОХів. В останні часи, схиляюся майже повністю сконцентруватися на торгівлі фючами дєда. Є в мене в розробці ще одна стратегія по крипті, тестую поки. В двох словах - торгувати з хеджем на фючах, поклавши під забезпечення саму монету. Тобто не відкривати протилежні позиції, а мати в забезпеченні сам актив. Шортити дєда, поклавши під забезпечення самого дєда. Рівень кредитного плеча продумую. Можливо навіть рівень кредитного плеча 1 поставити. Просто торгувати як на споті, але з меншими комісіями. На фючах же комісія менше. Хеджуються ризики в обидві сторони. Ліквідація при такій схемі неможлива. Просадки не страшні. Будь який рух профітний. Як ваги.
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Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 01:45

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Все таки лучше купить овна на 1000 баксов из топ 100-200, чем покупать овно из топ 10-20 которое уже отросло xyz знает сколько. Те же покупатели догов и шиба в свое время, кто упорото ходлил, могли 1000 превратить в миллионы.

Стреляет хорошо новое овно, даже если биток уйдет на зиму - новое овно все равно рано или поздно стрельнет - кто давно в крипте, тот повидал все. Я долго наблюдал за такой монетой WAX по рекомендации одного блоггера, ну чисто ради интереса еще с 2018, эта какашка сделала 20 иксов. Тупо купить на 500 баксов, и захомячить, и так практически с любым овном из топ 100-200 с малой капитализацией - купите и поставьте ордера на 10-20 иксов, рано или поздно пропампят - это казино, оно без пампов не работает.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 02:04

  Zebra написав:Все таки лучше купить овна на 1000 баксов из топ 100-200, чем покупать овно из топ 10-20 которое уже отросло xyz знает сколько. Те же покупатели догов и шиба в свое время, кто упорото ходлил, могли 1000 превратить в миллионы.

Стреляет хорошо новое овно, даже если биток уйдет на зиму - новое овно все равно рано или поздно стрельнет - кто давно в крипте, тот повидал все. Я долго наблюдал за такой монетой WAX по рекомендации одного блоггера, ну чисто ради интереса еще с 2018, эта какашка сделала 20 иксов. Тупо купить на 500 баксов, и захомячить, и так практически с любым овном из топ 100-200 с малой капитализацией - купите и поставьте ордера на 10-20 иксов, рано или поздно пропампят - это казино, оно без пампов не работает.

Є одне але. Какашка може виявитися такою какашкою, що взагалі ніколи не підніметься. І взагалі делістнеться і зіскамиться. Тут не вгадаєш. Щоб пампити треба вкласти свої гроші, або зібрати гроші з ЛОХів. Якщо я поставлю 500 баксів стінкою розраховуючи на 20 іксів, пампувати ніхто не буде, якщо грошей мало буде. Розробник не віддасть мені гроші, щоб я був у плюсах. Такі какашки - високоризикові фішки в йопанеказіно. Я не хочу просірати гроші в йопанеказіно, розраховуючи на фарт. Інтрадей - сама нормальна, консервативна тема. Не розраховувати на ікси, а працювати. Але кожному своє. Раніше я був забористим ЛОХом і теж ліз у лайно, шукаючи фарту і жирного куша одномоментно. А тепер перейшов до консервативної моделі керування капіталом. Краще мало, але стабільно і з мінімальним ризиком.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 18 лис, 2021 02:13, всього редагувалось 1 раз.
Козак-характерник
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