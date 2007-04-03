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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2867286828692870

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 68
Да
37%
25
Нет
63%
43
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 02:12

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Якщо 5 какашок із 20 дадуть 20 іксів, це вже +1225% прибутку. Але по факту, за 3 роки, майже усі какашки дали ікси. Так само буде поки казино працює.

Інвестиція 10к баксів у 20 какашок із топ 20...200 - перетвориться за 2-3 роки у 100к баксів, якщо терпеливо ходлити. КАЗИНО просто по іншому не працює. Памплять усе.

Навіть, якщо за найгіршого сценарію 19 какашок обнулиться, то 1 какашка пампанеться на 20 іксів і поверне 10к назад.

Головне не купляти те лайно, що вже дало за ці 2 роки значні ікси.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 06:33

Какашки і лайно для ходлу треба підшукувати під час криптозими, а не коли біткоїн в ATH шкрябає стелю. Зараз краще придивитися, яке б таке хімінце 100х стрельнувше вигідно зашортити.
Mirax
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 06:52

Козак-характерник
не совсем согласен, нужно просто хорошо вникнуть в тему, изучить, мониторить и тогда ашипок будет не намного больше, чем со "стариками", а навар значительно выше. да и вытеснят новые монеты многие альты, палюбому придётся перестраиватьса...
чик
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 08:31

Раз уж о стариках такая тема, кто из здешних вспомнит, какая монета была на третьем месте в 2013? Peercoin. Первая монета с PoS и всё такое. Где она сейчас? На 800-м месте.
phantom_systems
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