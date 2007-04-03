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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2867286828692870

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 68
Да
37%
25
Нет
63%
43
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 02:12

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Якщо 5 какашок із 20 дадуть 20 іксів, це вже +1225% прибутку. Але по факту, за 3 роки, майже усі какашки дали ікси. Так само буде поки казино працює.

Інвестиція 10к баксів у 20 какашок із топ 20...200 - перетвориться за 2-3 роки у 100к баксів, якщо терпеливо ходлити. КАЗИНО просто по іншому не працює. Памплять усе.

Навіть, якщо за найгіршого сценарію 19 какашок обнулиться, то 1 какашка пампанеться на 20 іксів і поверне 10к назад.

Головне не купляти те лайно, що вже дало за ці 2 роки значні ікси.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 06:33

Какашки і лайно для ходлу треба підшукувати під час криптозими, а не коли біткоїн в ATH шкрябає стелю. Зараз краще придивитися, яке б таке хімінце 100х стрельнувше вигідно зашортити.
Mirax
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 06:52

Козак-характерник
не совсем согласен, нужно просто хорошо вникнуть в тему, изучить, мониторить и тогда ашипок будет не намного больше, чем со "стариками", а навар значительно выше. да и вытеснят новые монеты многие альты, палюбому придётся перестраиватьса...
чик
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 08:31

Раз уж о стариках такая тема, кто из здешних вспомнит, какая монета была на третьем месте в 2013? Peercoin. Первая монета с PoS и всё такое. Где она сейчас? На 800-м месте.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 10:18

  Mirax написав:Какашки і лайно для ходлу треба підшукувати під час криптозими, а не коли біткоїн в ATH шкрябає стелю. Зараз краще придивитися, яке б таке хімінце 100х стрельнувше вигідно зашортити.

Всё верно. Сейчас можно заходить (если уж очень хочется) в топ 30 альтов, которые еще не дали много иксов, либо хотя бы х5 выше своих минимальных значений, так как в случае медвежьего ралли много не потеряете. Второй вариант ждать криптозимы и покупать на низах, либо близко к ним.
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 12:06

  phantom_systems написав:Раз уж о стариках такая тема, кто из здешних вспомнит, какая монета была на третьем месте в 2013? Peercoin. Первая монета с PoS и всё такое. Где она сейчас? На 800-м месте.


Так эта тема рассматривается в ОБЩЕМ, а не в частности.примеры противоречащие можно всегда найти.со счетов никто не сбрасывает кешу, дашу, зеку и т д.Но в целом все они уступают новому поколению - дефи, геймфи, парачейны, мета...У новых перспектив более.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 12:09

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Я долго наблюдал за такой монетой WAX по рекомендации одного блоггера


Дело не в долго. а вот, что только сейчас монеты из Метавселенной стали стрелять.Тогда давно это ещё не было фактом...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 12:17

  Кучинелли написав:
  Zebra написав:Я долго наблюдал за такой монетой WAX по рекомендации одного блоггера


Дело не в долго. а вот, что только сейчас монеты из Метавселенной стали стрелять.Тогда давно это ещё не было фактом...

Тем не менее большинство какашек отсрелило, или отстрелит.

А метавселенная это очередная причина лохов развести на бабосики.
Уже давно существуют очки виртуальной реальности, резиновые бабы и прочие инструменты виртуальности, только пользуются ими 1 из 1000.

Важен удобный доступ к информации и ее обмену, а не жить в какой то метавселенной.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 12:45

Консервативна стратегія

  чик написав:Козак-характерник
не совсем согласен, нужно просто хорошо вникнуть в тему, изучить, мониторить и тогда ашипок будет не намного больше, чем со "стариками", а навар значительно выше. да и вытеснят новые монеты многие альты, палюбому придётся перестраиватьса...

Тоді краще не заморочуватися взагалі, а юзати старпьора, якщо гутарити про консервативну стратегію. Найбезпечніший варіант. Поставити під забезпечення дєда і тезера в рівних пропорціях і торгувати на фючах з масимальним плечем 125, роблячи мікроставки, дотримуючись ризик-менеджменту. Щоб ціни ліквідації взагалі не було.

Хто бажає саме погратися в казіно і зірвати куш на якомусь шлаку, хай копирсається в сортах омна. :) Виходить, що більш менш те, що ми називаємо трейдінгом, це торгівля старпьором. Все інше - спонсорування йопанеказіно.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 13:03

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

копирайт не мой

"4 типа аутсайдеров, которые теряют средства на бирже.

Рыночные гении. Хотят закупиться на дне и продать на пике. За всю историю человечеству известно про нескольких таких людей. Остальные пропускают рост, потом кусая локти закупают на пике и продают на дне. STONKS, так сказать.

Жадины. Подключаются, когда рынок полетел наверх. У этих сорвана резьба от новостей а-ля кто-то закинул 100 гривен в собачью монету и проснулся миллиардером. Когда жадные заплывают на рынок целым стадом - об них закрываются киты. На рынке начинается коррекция.

Ссыкуны. Закинув 5-10к гривен на бинанс, покупают свою первую криптовалюту. Скидывают позицию, если курс ушел в минус 3%. Потом закупаются снова. После нескольких таких итераций остаются с худым кошельком. Затем с пеной у рта доказывают в соцсетях, что криптовалюты и рынок в целом - это грандиозное наебалово.

Суетологи. Считают, что чем больше нажмут кнопок и совершат действий - тем будут богаче. В портфеле валяется 30+ активов. Держат целый талмуд, где расписаны roadmap’ы каждой из тридцати монет. В итоге психологически выгорают, а некоторые сходят с ума. Если смогут выбраться из ямы и перебороть свою суетливость - становятся мощными игроками на рынке.

Если вы не из этих четырёх категорий, то ваш шансы потерять средства на бирже существенно снижается, а заработать - повышаются."

ну и есть еще люди с уникальным "опытом", кторые в "теме давно", удачно совмещающие в себе в выше перечисленное)
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