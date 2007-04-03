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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 лис, 2021 14:17
Zebra написав:
Якщо 5 какашок із 20 дадуть 20 іксів, це вже +1225% прибутку. Але по факту, за 3 роки, майже усі какашки дали ікси. Так само буде поки казино працює.
Інвестиція 10к баксів у 20 какашок із топ 20...200 - перетвориться за 2-3 роки у 100к баксів, якщо терпеливо ходлити. КАЗИНО просто по іншому не працює. Памплять усе.
Навіть, якщо за найгіршого сценарію 19 какашок обнулиться, то 1 какашка пампанеться на 20 іксів і поверне 10к назад.
Головне не купляти те лайно, що вже дало за ці 2 роки значні ікси.
Что нам дали за 3 года инвестиции в Эос и Риппл?
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airmax78
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Додано: Чет 18 лис, 2021 14:53
phantom_systems написав:
Раз уж о стариках такая тема, кто из здешних вспомнит, какая монета была на третьем месте в 2013? Peercoin. Первая монета с PoS и всё такое. Где она сейчас? На 800-м месте.
Да зачем так далеко ходить,достаточно просто вспомнить 2018-2019год,совсем недалеко..В топ 10-BCH,BCV,EOS,LTC, очень близки в топ ONT,Waves,BTG,OMG..Где сейчас все это,что то можете и в первой сотне не найти.
airmax78 написав:
Что нам дали за 3 года инвестиции в Эос и Риппл?
11 и 19Х соответственно,рипл между прочим,даже больше чем биткоин от низа до верха..Другое дело что по сравнению с остальными монетами-это конечно печаль.
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osafly
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Додано: Чет 18 лис, 2021 15:47
osafly написав:
11 и 19Х соответственно,рипл между прочим,даже больше чем биткоин от низа до верха..Другое дело что по сравнению с остальными монетами-это конечно печаль.
Но кто-то ведь брал эос по 17$ и рипл по 3$ на пике, и ждали (ждут) 3 года..
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Patr1ot
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