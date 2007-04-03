phantom_systems написав:Раз уж о стариках такая тема, кто из здешних вспомнит, какая монета была на третьем месте в 2013? Peercoin. Первая монета с PoS и всё такое. Где она сейчас? На 800-м месте.
Да зачем так далеко ходить,достаточно просто вспомнить 2018-2019год,совсем недалеко..В топ 10-BCH,BCV,EOS,LTC, очень близки в топ ONT,Waves,BTG,OMG..Где сейчас все это,что то можете и в первой сотне не найти.
airmax78 написав:Что нам дали за 3 года инвестиции в Эос и Риппл?
11 и 19Х соответственно,рипл между прочим,даже больше чем биткоин от низа до верха..Другое дело что по сравнению с остальными монетами-это конечно печаль.