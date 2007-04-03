Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 лис, 2021 14:17
Zebra написав:
Якщо 5 какашок із 20 дадуть 20 іксів, це вже +1225% прибутку. Але по факту, за 3 роки, майже усі какашки дали ікси. Так само буде поки казино працює.
Інвестиція 10к баксів у 20 какашок із топ 20...200 - перетвориться за 2-3 роки у 100к баксів, якщо терпеливо ходлити. КАЗИНО просто по іншому не працює. Памплять усе.
Навіть, якщо за найгіршого сценарію 19 какашок обнулиться, то 1 какашка пампанеться на 20 іксів і поверне 10к назад.
Головне не купляти те лайно, що вже дало за ці 2 роки значні ікси.
Что нам дали за 3 года инвестиции в Эос и Риппл?
airmax78
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Додано: Чет 18 лис, 2021 14:53
phantom_systems написав:
Раз уж о стариках такая тема, кто из здешних вспомнит, какая монета была на третьем месте в 2013? Peercoin. Первая монета с PoS и всё такое. Где она сейчас? На 800-м месте.
Да зачем так далеко ходить,достаточно просто вспомнить 2018-2019год,совсем недалеко..В топ 10-BCH,BCV,EOS,LTC, очень близки в топ ONT,Waves,BTG,OMG..Где сейчас все это,что то можете и в первой сотне не найти.
airmax78 написав:
Что нам дали за 3 года инвестиции в Эос и Риппл?
11 и 19Х соответственно,рипл между прочим,даже больше чем биткоин от низа до верха..Другое дело что по сравнению с остальными монетами-это конечно печаль.
osafly
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Додано: Чет 18 лис, 2021 15:47
osafly написав:
11 и 19Х соответственно,рипл между прочим,даже больше чем биткоин от низа до верха..Другое дело что по сравнению с остальными монетами-это конечно печаль.
Но кто-то ведь брал эос по 17$ и рипл по 3$ на пике, и ждали (ждут) 3 года..
Patr1ot
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Додано: Чет 18 лис, 2021 17:40
Amethyst написав: Patr1ot написав:
кто-то ведь брал эос по 17$
.....так шооо, подсекать щас?
жду 3 бакса
Ekran
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Додано: Чет 18 лис, 2021 18:02
чик написав: Tegularius
раньше ж собирались от 10-20=дождитесь уже, будьте мужиком, пощупайте
Будет вам точно 20, а может и все 10. А может и зеро.
Но позже, не сейчас.
Жадных и глупых подстригут под ноль рано или поздно.
Сказку про золотую рыбку в детстве не читали
Tegularius
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Додано: Чет 18 лис, 2021 18:02
airmax78 написав:
Что нам дали за 3 года инвестиции в Эос и Риппл?
Это монеты из топа, надо шлак из топ-200 пониже скупать, который не стрелял. Хотя и eos, и рипл, свои дежурные 10-15 иксов таки дали.
Zebra
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Додано: Чет 18 лис, 2021 18:04
Patr1ot написав: osafly написав:
11 и 19Х соответственно,рипл между прочим,даже больше чем биткоин от низа до верха..Другое дело что по сравнению с остальными монетами-это конечно печаль.
Но кто-то ведь брал эос по 17$ и рипл по 3$ на пике, и ждали (ждут) 3 года..
Брать любой мусор из топ-200 который долго валяется, никогда не пампился. Казино рано или поздно любую какашку пропампит. После шибы уже никаких сомнений, что крипта это поле чудес золотящее буратин.
Zebra
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Додано: Чет 18 лис, 2021 18:12
Amethyst написав: Patr1ot написав:
кто-то ведь брал эос по 17$
.....так шооо, подсекать щас?
Я просто в очередной раз выкупил слитое выше 5
phantom_systems
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Додано: Чет 18 лис, 2021 18:32
phantom_systems тоже откупаю потихоньку на часть прибыли от недавней продажи.
чик
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