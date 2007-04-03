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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2870287128722873>

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 68
Да
37%
25
Нет
63%
43
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 18:32

Туземун 100к отменяется, ору
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 18:37

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Из Тезера 700 млн вывели, не помню чтоб за день так сжигали.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 18:40

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Tegularius написав:Будет вам точно 20, а может и все 10.

я только за и 0 пофиг - пока вы полгода сидели ждали раз 10 купил-продал всякой фигни...
чик
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 18:56

  Zebra написав:Из Тезера 700 млн вывели, не помню чтоб за день так сжигали.

А где посмотреть можно?
zsasha111
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 18:57

  zsasha111 написав:
  Zebra написав:Из Тезера 700 млн вывели, не помню чтоб за день так сжигали.

А где посмотреть можно?

https://stablecoinstats.com/
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 19:02

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

чуток повёлся на свечку 58800, но манипуль похоже апять всех сделал,
а моге нет, дж уже раза 3 выпрыгивал - запрыгивал. всё ему видится ложный пробой...
Востаннє редагувалось чик в Чет 18 лис, 2021 19:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 19:05

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

EOS на 2.70 рухнет
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 19:08

Zebra
твои слова бы до бога в душу :)
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 19:12

Смотрим на реакцию 56400, от этого зависит дальше...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 19:12

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Игра усреднялочки началась - хомяк ловит падающие ножи.
Zebra
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