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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 лис, 2021 18:32
Туземун 100к отменяется, ору
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Zebra
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Додано: Чет 18 лис, 2021 18:37
Из Тезера 700 млн вывели, не помню чтоб за день так сжигали.
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Zebra
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Додано: Чет 18 лис, 2021 18:40
Tegularius написав:
Будет вам точно 20, а может и все 10.
я только за и 0 пофиг - пока вы полгода сидели ждали раз 10 купил-продал всякой фигни...
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чик
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Додано: Чет 18 лис, 2021 18:56
Zebra написав:
Из Тезера 700 млн вывели, не помню чтоб за день так сжигали.
А где посмотреть можно?
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zsasha111
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Додано: Чет 18 лис, 2021 18:57
https://stablecoinstats.com/
zsasha111 написав: Zebra написав:
Из Тезера 700 млн вывели, не помню чтоб за день так сжигали.
А где посмотреть можно?
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Zebra
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Додано: Чет 18 лис, 2021 19:02
чуток повёлся на свечку 58800, но манипуль похоже апять всех сделал,
а моге нет, дж уже раза 3 выпрыгивал - запрыгивал. всё ему видится ложный пробой...
Востаннє редагувалось чик
в Чет 18 лис, 2021 19:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 18 лис, 2021 19:05
EOS на 2.70 рухнет
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Zebra
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Додано: Чет 18 лис, 2021 19:08
Zebra
твои слова бы до бога в душу
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Додано: Чет 18 лис, 2021 19:12
Смотрим на реакцию 56400, от этого зависит дальше...
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Кучинелли
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Додано: Чет 18 лис, 2021 19:12
Игра усреднялочки началась - хомяк ловит падающие ножи.
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Zebra
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