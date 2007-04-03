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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2871287228732874>

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 68
Да
37%
25
Нет
63%
43
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 19:16

  Zebra написав:EOS на 2.70 рухнет

Когда-нибудь он вообще обнолится
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 19:39

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

забавно будет, если дж окажется прав. обвалисты па 20 апять на месяцок пропадут с ветки :wink:
чик
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 19:40

Спостерігаю за графіком, абсолютно пустий ринок. Маніпулька що хоче, те й витворяє. Піддрочує криптолайно як какашки... :mrgreen: Зайшов в еос по 4.035. Вже продав по 4.09. Спостерігаю далі, які фортеля маніпулька отчебучіть. :|
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 19:53

  Козак-характерник написав:Спостерігаю за графіком, абсолютно пустий ринок. Маніпулька що хоче, те й витворяє. Піддрочує криптолайно як какашки... :mrgreen: Зайшов в еос по 4.035. Вже продав по 4.09. Спостерігаю далі, які фортеля маніпулька отчебучіть. :|

Нужно мыслить как манипуль, а он из-за такого пустяка напрягаться не будет. По 4,5 продавать нужно как минимум
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 19:53

Козак-характерник
набираю лесенкой и попизже продам раза в 2 дороже.
чик
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 19:55

Сейчас хорошо видно, кого крипта обидела, а кого нет.Обиженные ликуют от падения.Криптоманы сумуют.Но не сильно, признаться.Поясню, что происходит.С 69 идёт уже не первый день коррекция.Да, в рне 58 была вероятность её окончания тройкой.Но теперь развилась пятёрка.Куда она достанет ...может до 51-52, может уже и всё.Эти варианты укладываются в стандартные модели.Разговоры про 10-20 ведут товарищи, имеющие депозит в гривне под 8% годовых.Для них дико смотреть на крипту.И 100 никто не отменял.наоборот.Если бы рост шёл дальше. то пик был бы 75-80.А раз пошла здоровая коррекция, то есть вероятность и выше 100 сходить...зимой.Все варианты имеют вероятность.Я ничего не утверждаю, время покажет...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 20:00

  phantom_systems написав:
  Козак-характерник написав:Спостерігаю за графіком, абсолютно пустий ринок. Маніпулька що хоче, те й витворяє. Піддрочує криптолайно як какашки... :mrgreen: Зайшов в еос по 4.035. Вже продав по 4.09. Спостерігаю далі, які фортеля маніпулька отчебучіть. :|

Нужно мыслить как манипуль, а он из-за такого пустяка напрягаться не будет. По 4,5 продавать нужно как минимум


Согласен.Многие не понимают, что дамп стоит больших денег.и его нужно потом окупить.Т е не понимают механизма крипторынка.Здешние обвалисты думают, что дядя вася и дядя коля и мы тут счас слили по дешёвке свои монетки.Ага, разбежались.Частично выходили выше. чтобы добрать ниже.не секрет, что у каждого есть кроме трейдерской части. инвест часть.Да, её эквивалент снизился, но там меньше монет не стало.По другому на этом рынке не бывает, кто знает и привык, тот спокоен и уверен. 8)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 20:09

  phantom_systems написав:
  Козак-характерник написав:Спостерігаю за графіком, абсолютно пустий ринок. Маніпулька що хоче, те й витворяє. Піддрочує криптолайно як какашки... :mrgreen: Зайшов в еос по 4.035. Вже продав по 4.09. Спостерігаю далі, які фортеля маніпулька отчебучіть. :|

Нужно мыслить как манипуль, а он из-за такого пустяка напрягаться не будет. По 4,5 продавать нужно как минимум

Я на фючах з плечем 70 граюся на 10 баксів. Мені треба дотримуватися ризик-менеджменту. Купив - продав. Швидко. На еосі файно скальпити. Вже разів 7 купив-продав еос. Какашка какашкою, але на морозиво дає. :) 175 баксів вже наскальпив.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 18 лис, 2021 20:13, всього редагувалось 1 раз.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 20:13

На полупустом манипулируемом рынке напрасный труд по ТА дно рассчитывать. Коррекция была ожидаема, непродуманный бидоновский инфраструктурный план послужил катализатором, многие решили зафиксировать профит. Не думаю, что 100к в этом году будет, но перехай ещё вполне может быть.

  Кучинелли написав:Согласен.Многие не понимают, что дамп стоит больших денег.и его нужно потом окупить.Т е не понимают механизма крипторынка.Здешние обвалисты думают, что дядя вася и дядя коля и мы тут счас слили по дешёвке свои монетки.Ага, разбежались.Частично выходили выше. чтобы добрать ниже.не секрет, что у каждого есть кроме трейдерской части. инвест часть.Да, её эквивалент снизился, но там меньше монет не стало.По другому на этом рынке не бывает, кто знает и привык, тот спокоен и уверен. 8)

Именно так.
Востаннє редагувалось phantom_systems в Чет 18 лис, 2021 20:15, всього редагувалось 1 раз.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 20:15

  phantom_systems написав:На полупустом манипулируемом рынке напрасный труд по ТА дно рассчитывать. Коррекция была ожидаема, непродуманный бидоновский инфраструктурный план послужил катализатором, многие решили зафиксировать профит. Не думаю, что 100к в этом году будет, но перехай ещё вполне может быть.

Теж так міркую. Не виключаю, що маніпулька зараз може вистрілити зеленою свічкою в дупу шортунам і потягнути на преславуті 70 к. Кефір на 5 к. А може й далі падатимемо. Все залежить від ставок хомок. :| Ми ж не маємо реальної статистики, на відмінності від пітара-маніпуля, гори він в пеклі! :twisted: А він нам малює туфту, що немає нічого реального від справжньої статистики. Картами крапленими гуляє, пітарюка! :evil:
Козак-характерник
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