|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 лис, 2021 20:30
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Биток скорее на 30к вернется, чем на 100к пойдет. Толпу засадили на хаях.
Додано: Чет 18 лис, 2021 20:34
На 70 к може ще сходити... Якщо шортілки з файними депозитами зайдуть в гру. А так, криптозима...Може бути остання судорога, коли старпьора підкачають віагрою, інший шлак пропамлять ще, щоб ЛОХів засадити по самі помідори, а потім вже перманентна гра в падаючі ножі... Схиляюся, що буде останній мегапумп. Бачу, що зараз лонгустинів чпокають, щоб не заважали.
Додано: Чет 18 лис, 2021 20:49
Игроки казино всегда в общем итоге проигрывают, даже если в какие-то моменты им фартит. Так и здесь. Они платят за игру и адреналин. Я купил в основном по 4-6, дороже 10 вообще не брал. Весной немного продал примерно по 50 (с бирж), сейчас вот "распечатал" холодные кошельки и продал часть оттуда примерно по 65. Писал здесь об этом. Вложенное уже вернул, и даже при обнулении уже не выйду в минус. А брать снова думаю когда всё упадет в тартарары, начнется паника и "всё пропало". А это случится непременно. Так работает это казино.
Зараз переглядають цей форум: kluychkooleg і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|