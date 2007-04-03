RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2871287228732874

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 68
Да
37%
25
Нет
63%
43
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 20:30

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Биток скорее на 30к вернется, чем на 100к пойдет. Толпу засадили на хаях.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10580
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1503 раз.
Подякували: 2128 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 20:34

  Zebra написав:Биток скорее на 30к вернется, чем на 100к пойдет. Толпу засадили на хаях.

На 70 к може ще сходити... :| Якщо шортілки з файними депозитами зайдуть в гру. А так, криптозима...Може бути остання судорога, коли старпьора підкачають віагрою, інший шлак пропамлять ще, щоб ЛОХів засадити по самі помідори, а потім вже перманентна гра в падаючі ножі... :) Схиляюся, що буде останній мегапумп. Бачу, що зараз лонгустинів чпокають, щоб не заважали.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 29759
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2124 раз.
Подякували: 2226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 20:49

  чик написав:
  Tegularius написав:Будет вам точно 20, а может и все 10.

я только за и 0 пофиг - пока вы полгода сидели ждали раз 10 купил-продал всякой фигни...


Игроки казино всегда в общем итоге проигрывают, даже если в какие-то моменты им фартит. Так и здесь. Они платят за игру и адреналин. Я купил в основном по 4-6, дороже 10 вообще не брал. Весной немного продал примерно по 50 (с бирж), сейчас вот "распечатал" холодные кошельки и продал часть оттуда примерно по 65. Писал здесь об этом. Вложенное уже вернул, и даже при обнулении уже не выйду в минус. А брать снова думаю когда всё упадет в тартарары, начнется паника и "всё пропало". А это случится непременно. Так работает это казино.
Tegularius
 
Повідомлень: 1641
З нами з: 11.02.14
Подякував: 218 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2871287228732874
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kluychkooleg і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 8524, 8525, 8526
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
85259 213848883
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лис, 2021 20:41
matroSkin
Валютный рынок в мире 1 ... 785, 786, 787
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7860 13220886
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лис, 2021 19:27
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 70960
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.