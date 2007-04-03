RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2872287328742875>

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 68
Да
37%
25
Нет
63%
43
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 20:30

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Биток скорее на 30к вернется, чем на 100к пойдет. Толпу засадили на хаях.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10583
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1503 раз.
Подякували: 2128 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 20:34

  Zebra написав:Биток скорее на 30к вернется, чем на 100к пойдет. Толпу засадили на хаях.

На 70 к може ще сходити... :| Якщо шортілки з файними депозитами зайдуть в гру. А так, криптозима...Може бути остання судорога, коли старпьора підкачають віагрою, інший шлак пропамлять ще, щоб ЛОХів засадити по самі помідори, а потім вже перманентна гра в падаючі ножі... :) Схиляюся, що буде останній мегапумп. Бачу, що зараз лонгустинів чпокають, щоб не заважали.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 29761
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2124 раз.
Подякували: 2226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 20:49

  чик написав:
  Tegularius написав:Будет вам точно 20, а может и все 10.

я только за и 0 пофиг - пока вы полгода сидели ждали раз 10 купил-продал всякой фигни...


Игроки казино всегда в общем итоге проигрывают, даже если в какие-то моменты им фартит. Так и здесь. Они платят за игру и адреналин. Я купил в основном по 4-6, дороже 10 вообще не брал. Весной немного продал примерно по 50 (с бирж), сейчас вот "распечатал" холодные кошельки и продал часть оттуда примерно по 65. Писал здесь об этом. Вложенное уже вернул, и даже при обнулении уже не выйду в минус. А брать снова думаю когда всё упадет в тартарары, начнется паника и "всё пропало". А это случится непременно. Так работает это казино.
Tegularius
 
Повідомлень: 1643
З нами з: 11.02.14
Подякував: 218 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 21:11

Tegularius
мне не фартит, просто пачти научился прально изображать трейдуна. перечитайте это медленно шевеля губами. у мну оч "умные" знакомые риелтора, моряки тоже брали па 5, а потом вспомнили за это и продали па 60 - такие же знатоки будущего с хрустальными шарами :mrgreen: а ведь могло обнулиться, и шо бы вы тода здесь пели - скам, наипали и т.п. :lol:
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6464
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5414 раз.
Подякували: 802 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 21:20

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Вчера кстати Хамаха выпустил видел о 20 криптовалютах, которые нужно купить, типа альтсезон в самом разгаре.
Востаннє редагувалось Zebra в Чет 18 лис, 2021 21:20, всього редагувалось 1 раз.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10583
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1503 раз.
Подякували: 2128 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 21:20

  Tegularius написав:
  чик написав:
  Tegularius написав:Будет вам точно 20, а может и все 10.

я только за и 0 пофиг - пока вы полгода сидели ждали раз 10 купил-продал всякой фигни...


Игроки казино всегда в общем итоге проигрывают, даже если в какие-то моменты им фартит. Так и здесь. Они платят за игру и адреналин. Я купил в основном по 4-6, дороже 10 вообще не брал. Весной немного продал примерно по 50 (с бирж), сейчас вот "распечатал" холодные кошельки и продал часть оттуда примерно по 65. Писал здесь об этом. Вложенное уже вернул, и даже при обнулении уже не выйду в минус. А брать снова думаю когда всё упадет в тартарары, начнется паника и "всё пропало". А это случится непременно. Так работает это казино.


Прочёл этот пост и просто стыдно стало, что люди считают себя настолько умными. что такую брехню пишут.Тут аудитория стала уже гораздо умнее за последних пару лет.Запомни - кто брал по 4-6 слили всё по 20-30.Да могли 1 биток оставить на долгие годы.Но психологически взять 5-10Х были обязаны.По 60+ сливали уже те. кто набирал выше 20-30.Распечатал кошельки - ну прям Крейг Райт ёпт.Ты смешен в этой теме.Пойди лучше в контекст. там грамотеи по крипте тебя поймут.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 893
З нами з: 30.11.17
Подякував: 145 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 21:27

  Zebra написав:Биток скорее на 30к вернется, чем на 100к пойдет. Толпу засадили на хаях.

какую толпу :?: Толпа это среднестатические люди, они биток по 60+ уже не берут, берут альты, кот просели уже очень сильно.При развороте стрелять будут так же.Какие 30,тем более 10-20, неужели не понятно, что крипторынок стал на один уровень с другими рынками.Неужели непонятно, что цена не может только расти, что будут коррекции.Биток упал на нищасные 15-20%, а тут уже трагедию устроили.Просто альты тоже выбирать нужно с толком.Солана, кп3р,мана... сделали такие иксы. что последнее падение вообще ни о чём.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 893
З нами з: 30.11.17
Подякував: 145 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 21:32

цікаво що тримає в портфелі голова Бінанса?


In a recent interview, Binance CEO Changpeng Zhao, mostly known as "CZ" within the crypto community, revealed some details about his digital asset portfolio.

CZ only holds Bitcoin (BTC) and Binance Coin (BNB) in his personal crypto portfolio, without including any other altcoins, especially from startup projects, to avoid any potential conflicts of interest.
greenozon
 
Повідомлень: 12064
З нами з: 01.06.14
Подякував: 212 раз.
Подякували: 983 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 21:35

  greenozon написав:цікаво що тримає в портфелі голова Бінанса?


In a recent interview, Binance CEO Changpeng Zhao, mostly known as "CZ" within the crypto community, revealed some details about his digital asset portfolio.

CZ only holds Bitcoin (BTC) and Binance Coin (BNB) in his personal crypto portfolio, without including any other altcoins, especially from startup projects, to avoid any potential conflicts of interest.

  Козак-характерник написав:Тоді краще не заморочуватися взагалі, а юзати старпьора, якщо гутарити про консервативну стратегію. Найбезпечніший варіант. Виходить, що більш менш те, що ми називаємо трейдінгом, це торгівля старпьором. Все інше - спонсорування йопанеказіно.


Криптовалюты , рынок криптовалют
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 29761
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2124 раз.
Подякували: 2226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 21:50

  чик написав:медленно шевеля губами. у мну оч "умные" знакомые риелтора, моряки тоже брали па 5, а потом вспомнили за это и продали па 60 - такие же знатоки будущего с хрустальными шарами :mrgreen: а ведь могло обнулиться, и шо бы вы тода здесь пели - скам, наипали и т.п. :lol:

Конечно, могло обнулится. Доходов в 10Х не бывает без весомого риска. Поэтому входил суммой, которую мог себе позволить потерять без весомого урона для привычного образа жизни.
По 65 я продал не всё, а небольшую часть. Потому что не имею хрустальных шаров и не знаю пока, куда повернет. Поэтому и сейчас не продаю по 58. Следующая ступенька на продажу 80. Откупать буду только сильно ниже, по 20, ну может 30. Надо думать.
Tegularius
 
Повідомлень: 1643
З нами з: 11.02.14
Подякував: 218 раз.
Подякували: 237 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2872287328742875>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Denik, zРадио, ЛАД і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 8525, 8526, 8527
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
85268 213855393
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лис, 2021 22:31
zРадио
Валютный рынок в мире 1 ... 785, 786, 787
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7861 13226949
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лис, 2021 21:51
Gennadiy777
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 70960
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (6959)
18.11.2021 22:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.