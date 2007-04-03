Додано: Чет 18 лис, 2021 20:49

чик написав: Tegularius написав: Будет вам точно 20, а может и все 10. Будет вам точно 20, а может и все 10.

я только за и 0 пофиг - пока вы полгода сидели ждали раз 10 купил-продал всякой фигни... я только за и 0 пофиг - пока вы полгода сидели ждали раз 10 купил-продал всякой фигни...

Игроки казино всегда в общем итоге проигрывают, даже если в какие-то моменты им фартит. Так и здесь. Они платят за игру и адреналин. Я купил в основном по 4-6, дороже 10 вообще не брал. Весной немного продал примерно по 50 (с бирж), сейчас вот "распечатал" холодные кошельки и продал часть оттуда примерно по 65. Писал здесь об этом. Вложенное уже вернул, и даже при обнулении уже не выйду в минус. А брать снова думаю когда всё упадет в тартарары, начнется паника и "всё пропало". А это случится непременно. Так работает это казино.