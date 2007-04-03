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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 лис, 2021 20:30
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Биток скорее на 30к вернется, чем на 100к пойдет. Толпу засадили на хаях.
Додано: Чет 18 лис, 2021 20:34
На 70 к може ще сходити... Якщо шортілки з файними депозитами зайдуть в гру. А так, криптозима...Може бути остання судорога, коли старпьора підкачають віагрою, інший шлак пропамлять ще, щоб ЛОХів засадити по самі помідори, а потім вже перманентна гра в падаючі ножі... Схиляюся, що буде останній мегапумп. Бачу, що зараз лонгустинів чпокають, щоб не заважали.
Додано: Чет 18 лис, 2021 20:49
Игроки казино всегда в общем итоге проигрывают, даже если в какие-то моменты им фартит. Так и здесь. Они платят за игру и адреналин. Я купил в основном по 4-6, дороже 10 вообще не брал. Весной немного продал примерно по 50 (с бирж), сейчас вот "распечатал" холодные кошельки и продал часть оттуда примерно по 65. Писал здесь об этом. Вложенное уже вернул, и даже при обнулении уже не выйду в минус. А брать снова думаю когда всё упадет в тартарары, начнется паника и "всё пропало". А это случится непременно. Так работает это казино.
Додано: Чет 18 лис, 2021 21:11
Tegularius
мне не фартит, просто пачти научился прально изображать трейдуна. перечитайте это медленно шевеля губами. у мну оч "умные" знакомые риелтора, моряки тоже брали па 5, а потом вспомнили за это и продали па 60 - такие же знатоки будущего с хрустальными шарами а ведь могло обнулиться, и шо бы вы тода здесь пели - скам, наипали и т.п.
Додано: Чет 18 лис, 2021 21:20
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Вчера кстати Хамаха выпустил видел о 20 криптовалютах, которые нужно купить, типа альтсезон в самом разгаре.
Востаннє редагувалось Zebra в Чет 18 лис, 2021 21:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 18 лис, 2021 21:20
Прочёл этот пост и просто стыдно стало, что люди считают себя настолько умными. что такую брехню пишут.Тут аудитория стала уже гораздо умнее за последних пару лет.Запомни - кто брал по 4-6 слили всё по 20-30.Да могли 1 биток оставить на долгие годы.Но психологически взять 5-10Х были обязаны.По 60+ сливали уже те. кто набирал выше 20-30.Распечатал кошельки - ну прям Крейг Райт ёпт.Ты смешен в этой теме.Пойди лучше в контекст. там грамотеи по крипте тебя поймут.
Додано: Чет 18 лис, 2021 21:27
какую толпу Толпа это среднестатические люди, они биток по 60+ уже не берут, берут альты, кот просели уже очень сильно.При развороте стрелять будут так же.Какие 30,тем более 10-20, неужели не понятно, что крипторынок стал на один уровень с другими рынками.Неужели непонятно, что цена не может только расти, что будут коррекции.Биток упал на нищасные 15-20%, а тут уже трагедию устроили.Просто альты тоже выбирать нужно с толком.Солана, кп3р,мана... сделали такие иксы. что последнее падение вообще ни о чём.
Додано: Чет 18 лис, 2021 21:32
цікаво що тримає в портфелі голова Бінанса?
In a recent interview, Binance CEO Changpeng Zhao, mostly known as "CZ" within the crypto community, revealed some details about his digital asset portfolio.
CZ only holds Bitcoin (BTC) and Binance Coin (BNB) in his personal crypto portfolio, without including any other altcoins, especially from startup projects, to avoid any potential conflicts of interest.
Додано: Чет 18 лис, 2021 21:35
Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Чет 18 лис, 2021 21:50
Конечно, могло обнулится. Доходов в 10Х не бывает без весомого риска. Поэтому входил суммой, которую мог себе позволить потерять без весомого урона для привычного образа жизни.
По 65 я продал не всё, а небольшую часть. Потому что не имею хрустальных шаров и не знаю пока, куда повернет. Поэтому и сейчас не продаю по 58. Следующая ступенька на продажу 80. Откупать буду только сильно ниже, по 20, ну может 30. Надо думать.
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