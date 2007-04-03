Zebra написав:Биток скорее на 30к вернется, чем на 100к пойдет. Толпу засадили на хаях.
какую толпу Толпа это среднестатические люди, они биток по 60+ уже не берут, берут альты, кот просели уже очень сильно.При развороте стрелять будут так же.Какие 30,тем более 10-20, неужели не понятно, что крипторынок стал на один уровень с другими рынками.Неужели непонятно, что цена не может только расти, что будут коррекции.Биток упал на нищасные 15-20%, а тут уже трагедию устроили.Просто альты тоже выбирать нужно с толком.Солана, кп3р,мана... сделали такие иксы. что последнее падение вообще ни о чём.
На коррекции к 60к толпа хорошо загребала биток, ведь он приучил, что 5% коррекции и идет дальше, а тут облом. На той же Куне прям по рынку покупали по 4 битка сразу, на первой коррекции к 64к, потом на второй коррекции к 60к. Это спот, это не маржиналка, живые деньги, гребут шо дурные прям по рынку то, что еще в марте 2020 можно было купить в 10 раз дешевле, и еще будет много возможностей купить дешевле. Ну короче каждый своими деньгами распоряжается как умеет.
Кучинелли написав:Запомни - кто брал по 4-6 слили всё по 20-30.Да могли 1 биток оставить на долгие годы.Но психологически взять 5-10Х были обязаны.По 60+ сливали уже те. кто набирал выше 20-30.Распечатал кошельки - ну прям Крейг Райт ёпт.Ты смешен в этой теме.Пойди лучше в контекст. там грамотеи по крипте тебя поймут.
Я брал и не слил. От 20 до 30 пролетели на ракете за 2 недели прошлого декабря. Смысл было сливать на резко выраженном восходящем тренде?
Tegularius написав:Следующая ступенька на продажу 80. Откупать буду только сильно ниже, по 20, ну может 30. Надо думать.
Балачки про ціни відкупу-продажу ніапчом. Ніхто не знає яка ціна буде. Все це гра вгадайка, от балди. Тому я і прийшов до того висновку, що не ціна важлива, а щоденний двіж. Напуя гадати на кавовій гущі, що буде, було, може бути? Тре торгувати від поточних цін. Без фанатізму. Ось сьогодні вже дивлюся, що надрочив 181 бакс на еосі з кефіром. Достатньо. Це не щодня так фартить, буває лише на пару баксів пощипати маніпуля вдається, або просидіти вхолосту в просадці, але це реальні гроші. Щоденна копійчина.
Я тоже вошел в "любимую какаху" Планирую добрать еще больше в интервале 3.3-3.8 если дадут конечно туда.Пацаны,я опять с Вами и связался снова с этим гауном.Жду новостей о бирже,осталось немного до конца года,посмотрим,что будет.Хотя,может перепугаюсь в один момент и закроюсь,поглядим.По риплу тоже новости к концу года,аирдроп каких то монет в декабре и с SEC то ли в конце года,то ли в начале следующего должны что то решить..Одним словом,жду-фанера должна превратиться в Мессершмитт