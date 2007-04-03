Биток умеет складываться в несколько раз, складывая при этом эфир в 15 раз, лайт в 20-30 раз, ну и т.д.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 00:12
Биток умеет складываться в несколько раз, складывая при этом эфир в 15 раз, лайт в 20-30 раз, ну и т.д.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 01:07
Манипуляка сделал так, что те кому 30к, 40к, 50к казались дорого - теперь покупают по 60к, 59к, 58к, 57к, 56к ... типа дёшево, минус 10к от хаев, потом будут наперегонки сливать по 50к, по 40к, по 30к, 20к, а манулька выкупать обратно. Крипторынок как он есть.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|