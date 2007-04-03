RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2873287428752876

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 68
Да
37%
25
Нет
63%
43
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 00:12

  Козак-характерник написав:І знова маніпулька чпокає лонгустинів. Тільки лонгустин робить ставку, маніпулька одразу давить. Поки всіх лонгустинів не отчпокає, не відвадить лонгувати, рОкета не полетить.

Биток умеет складываться в несколько раз, складывая при этом эфир в 15 раз, лайт в 20-30 раз, ну и т.д.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10585
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1503 раз.
Подякували: 2128 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 01:07

  Козак-характерник написав:І знова маніпулька чпокає лонгустинів. Тільки лонгустин робить ставку, маніпулька одразу давить. Поки всіх лонгустинів не отчпокає, не відвадить лонгувати, рОкета не полетить.

Манипуляка сделал так, что те кому 30к, 40к, 50к казались дорого - теперь покупают по 60к, 59к, 58к, 57к, 56к ... типа дёшево, минус 10к от хаев, потом будут наперегонки сливать по 50к, по 40к, по 30к, 20к, а манулька выкупать обратно. Крипторынок как он есть.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10585
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1503 раз.
Подякували: 2128 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 2873287428752876
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 8526, 8527, 8528
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
85274 213866086
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лис, 2021 23:22
zРадио
Валютный рынок в мире 1 ... 785, 786, 787
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7861 13237752
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лис, 2021 21:51
Gennadiy777
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 70960
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (18552)
19.11.2021 00:44
Рынок ОВГЗ (2260)
19.11.2021 00:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.