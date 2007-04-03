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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 00:12
Козак-характерник написав:
І знова маніпулька чпокає лонгустинів. Тільки лонгустин робить ставку, маніпулька одразу давить. Поки всіх лонгустинів не отчпокає, не відвадить лонгувати, рОкета не полетить.
Биток умеет складываться в несколько раз, складывая при этом эфир в 15 раз, лайт в 20-30 раз, ну и т.д.
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Zebra
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2
Додано: П'ят 19 лис, 2021 01:07
Козак-характерник написав:
І знова маніпулька чпокає лонгустинів. Тільки лонгустин робить ставку, маніпулька одразу давить. Поки всіх лонгустинів не отчпокає, не відвадить лонгувати, рОкета не полетить.
Манипуляка сделал так, что те кому 30к, 40к, 50к казались дорого - теперь покупают по 60к, 59к, 58к, 57к, 56к ... типа дёшево, минус 10к от хаев, потом будут наперегонки сливать по 50к, по 40к, по 30к, 20к, а манулька выкупать обратно. Крипторынок как он есть.
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Zebra
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 02:13
Снимаю шапкоушанку перед Зеброй. В очередной раз как по нотам.
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airmax78
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 02:20
Zebra написав:
Манипуляка сделал так, что те кому 30к, 40к, 50к казались дорого - теперь покупают по 60к, 59к, 58к, 57к, 56к ... типа дёшево, минус 10к от хаев, потом будут наперегонки сливать по 50к, по 40к, по 30к, 20к, а манулька выкупать обратно. Крипторынок как он есть.
Как думаете, до каких уровней в этот раз спустимся? Вы плюс-минус угадывали ранее, может и в этот раз.
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Tegularius
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