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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 00:12
Козак-характерник написав:
І знова маніпулька чпокає лонгустинів. Тільки лонгустин робить ставку, маніпулька одразу давить. Поки всіх лонгустинів не отчпокає, не відвадить лонгувати, рОкета не полетить.
Биток умеет складываться в несколько раз, складывая при этом эфир в 15 раз, лайт в 20-30 раз, ну и т.д.
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Zebra
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 01:07
Козак-характерник написав:
І знова маніпулька чпокає лонгустинів. Тільки лонгустин робить ставку, маніпулька одразу давить. Поки всіх лонгустинів не отчпокає, не відвадить лонгувати, рОкета не полетить.
Манипуляка сделал так, что те кому 30к, 40к, 50к казались дорого - теперь покупают по 60к, 59к, 58к, 57к, 56к ... типа дёшево, минус 10к от хаев, потом будут наперегонки сливать по 50к, по 40к, по 30к, 20к, а манулька выкупать обратно. Крипторынок как он есть.
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Zebra
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 02:13
Снимаю шапкоушанку перед Зеброй. В очередной раз как по нотам.
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airmax78
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 02:20
Zebra написав:
Манипуляка сделал так, что те кому 30к, 40к, 50к казались дорого - теперь покупают по 60к, 59к, 58к, 57к, 56к ... типа дёшево, минус 10к от хаев, потом будут наперегонки сливать по 50к, по 40к, по 30к, 20к, а манулька выкупать обратно. Крипторынок как он есть.
Как думаете, до каких уровней в этот раз спустимся? Вы плюс-минус угадывали ранее, может и в этот раз.
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Tegularius
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 03:15
Какое редкое говно этот Эос - растёт по копейке в месяц, зато валится мгновенно при любом чихе деда как подкошенный.
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airmax78
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 05:28
airmax78 написав:
Снишмаю шапкоушанку перед Зеброй. В очередной раз как по нотам.
а чего не одеваете, когда он через раз ашибается? пожуем-почмотрим... падение до 54-50 по та большинством предполагалось.
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чик
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 05:40
Zebra
как из каждого утюга орать будут биткоин скам, бегите глупцы пока не потеряли всё. вот тогда туземун
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imenno
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 05:54
чик
паписят хомки брать не будут, страшно .лядь страшно. по девяносто будут хватать и засовывать за обе щеки
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imenno
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 06:03
Zebra написав: Козак-характерник написав:
І знова маніпулька чпокає лонгустинів. Тільки лонгустин робить ставку, маніпулька одразу давить. Поки всіх лонгустинів не отчпокає, не відвадить лонгувати, рОкета не полетить.
Манипуляка сделал так, что те кому 30к, 40к, 50к казались дорого - теперь покупают по 60к, 59к, 58к, 57к, 56к ... типа дёшево, минус 10к от хаев, потом будут наперегонки сливать по 50к, по 40к, по 30к, 20к, а манулька выкупать обратно. Крипторынок как он есть.
последний раз брал по 68к, чуть чуть не угадал. закупился на хаях. все как всегда
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imenno
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 06:41
airmax78 написав:
Какое редкое говно этот Эос - растёт по копейке в месяц, зато валится мгновенно при любом чихе деда как подкошенный.
Не таке вже і гімно, біток звалився на 6% за добу, а еос на 3%.
imenno написав:
паписят хомки брать не будут, страшно .лядь страшно. по девяносто будут хватать и засовывать за обе щеки
А нащо він кому потрібний такий красивий по 50, якщо спокійно можна буде взяти по 5 в чергову світову кризу через локдауни і схлопування економік і надутих бульбашок.
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Mirax
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