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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:16
Надоело ждать, хочется уже или альтсезон или криптозиму с обнулением депозитов в ноль и ниже. Ожидание длится больше 3 лет. Весна 2021 не в счет, там только начался разгон так и закончился. Ну если не брать доги, шибы и другой мусор. Из стариков эфир, кардано показали что-то похожее на классический альтсезон. Большинство старых монет не смогли перебить свои предыдущие хаи. Если начнется криптозима на 3 года, то значит рынок поменялся и стреляют уже не все альты, а отдельные. Раньше же росло все. Но, как говорил Уоррен Баффет больше всего на фондовом рынке в выигрыше 2 типа инвесторов: мертвые, и те кто забыли про свой депозит.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:26
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Альты 2013-2014 тоже не все отстрелили в 2017-2018 как надо
Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:40
Когда одному своему партнеру откуплю биток, проданный выше 60к, дам знать, но это точно будет не выше 50к
Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:06
Очко НЕ грає!
Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:28
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
постоянно повторяю, кода на ветке начинается "всё пропало" верный признак - жди отскока... тут некоторые по полгода ждут, ну ешо полгода, подумаешь. а мы пока торгуем потихоньку...
Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:42
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