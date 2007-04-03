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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2874287528762877

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 68
Да
37%
25
Нет
63%
43
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:16

Надоело ждать, хочется уже или альтсезон или криптозиму с обнулением депозитов в ноль и ниже. Ожидание длится больше 3 лет. Весна 2021 не в счет, там только начался разгон так и закончился. Ну если не брать доги, шибы и другой мусор. Из стариков эфир, кардано показали что-то похожее на классический альтсезон. Большинство старых монет не смогли перебить свои предыдущие хаи. Если начнется криптозима на 3 года, то значит рынок поменялся и стреляют уже не все альты, а отдельные. Раньше же росло все. Но, как говорил Уоррен Баффет больше всего на фондовом рынке в выигрыше 2 типа инвесторов: мертвые, и те кто забыли про свой депозит.
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:26

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Альты 2013-2014 тоже не все отстрелили в 2017-2018 как надо
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:40

  Tegularius написав:
  Zebra написав:Манипуляка сделал так, что те кому 30к, 40к, 50к казались дорого - теперь покупают по 60к, 59к, 58к, 57к, 56к ... типа дёшево, минус 10к от хаев, потом будут наперегонки сливать по 50к, по 40к, по 30к, 20к, а манулька выкупать обратно. Крипторынок как он есть.


Как думаете, до каких уровней в этот раз спустимся? Вы плюс-минус угадывали ранее, может и в этот раз.

Когда одному своему партнеру откуплю биток, проданный выше 60к, дам знать, но это точно будет не выше 50к
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:06

Очко НЕ грає!

Зайшов на лонХ по 55971 на 10 баксів з плечем 125. :) В дєда і кефір допуя бабла закачано. Скоріш за все пампувати будуть. :| Але, побачимо. Шорт від 67 так і висить в мене, дає стабільно фандінг. Ось навіщо мати протилежні позиції. Прибуток від шорту вже зафіксований і можна лонХувати не очкуя. :)
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Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:28

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

постоянно повторяю, кода на ветке начинается "всё пропало" верный признак - жди отскока... тут некоторые по полгода ждут, ну ешо полгода, подумаешь. а мы пока торгуем потихоньку...
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:42

Закрив лонХ пА 57260.

  чик написав:постоянно повторяю, кода на ветке начинается "всё пропало" верный признак - жди отскока... тут некоторые по полгода ждут, ну ешо полгода, подумаешь. а мы пока торгуем потихоньку...

Точно! :D Трейдунам слава! :D
Козак-характерник
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