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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:26
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Альты 2013-2014 тоже не все отстрелили в 2017-2018 как надо
Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:40
Когда одному своему партнеру откуплю биток, проданный выше 60к, дам знать, но это точно будет не выше 50к
Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:06
Очко НЕ грає!
Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:28
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
постоянно повторяю, кода на ветке начинается "всё пропало" верный признак - жди отскока... тут некоторые по полгода ждут, ну ешо полгода, подумаешь. а мы пока торгуем потихоньку...
Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:42
Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:34
На этом говне,можно отлично зарабатывать,если знать где его ловить в текущей ситуации,потому как он валится со скоростью звука,но и отскакивает тут же на приличную величину.Это наоборот,в данной ситуации-самая безопасная монета,потому что ползает на брюхе около своих минимумов.Если многие альты имеют огромный потенциал при падении,здесь же...Ну упадет он с 4 до 3 или даже ниже 3... при суперхудшем раскладе в моменте.И что Доберете на лоях и по безубытку в крайнем случае выйдете на следующие дни и закроете сделку,если не щелкать,а вот улететь на Х2 с текущих,реально имеет все шансы в самом ближайшем обозримом....с этим прицелом стратегия.Посмотрим.Сам лично,х2 ждать естественно не буду-это ж EOS можно вообще ни...чего не дождаться
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