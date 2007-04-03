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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2875287628772878>

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 69
Да
36%
25
Нет
64%
44
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:26

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Альты 2013-2014 тоже не все отстрелили в 2017-2018 как надо
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:40

  Tegularius написав:
  Zebra написав:Манипуляка сделал так, что те кому 30к, 40к, 50к казались дорого - теперь покупают по 60к, 59к, 58к, 57к, 56к ... типа дёшево, минус 10к от хаев, потом будут наперегонки сливать по 50к, по 40к, по 30к, 20к, а манулька выкупать обратно. Крипторынок как он есть.


Как думаете, до каких уровней в этот раз спустимся? Вы плюс-минус угадывали ранее, может и в этот раз.

Когда одному своему партнеру откуплю биток, проданный выше 60к, дам знать, но это точно будет не выше 50к
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:06

Очко НЕ грає!

Зайшов на лонХ по 55971 на 10 баксів з плечем 125. :) В дєда і кефір допуя бабла закачано. Скоріш за все пампувати будуть. :| Але, побачимо. Шорт від 67 так і висить в мене, дає стабільно фандінг. Ось навіщо мати протилежні позиції. Прибуток від шорту вже зафіксований і можна лонХувати не очкуя. :)
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Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:28

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

постоянно повторяю, кода на ветке начинается "всё пропало" верный признак - жди отскока... тут некоторые по полгода ждут, ну ешо полгода, подумаешь. а мы пока торгуем потихоньку...
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:42

Закрив лонХ пА 57260.

  чик написав:постоянно повторяю, кода на ветке начинается "всё пропало" верный признак - жди отскока... тут некоторые по полгода ждут, ну ешо полгода, подумаешь. а мы пока торгуем потихоньку...

Точно! :D Трейдунам слава! :D
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:34

  airmax78 написав:Какое редкое говно этот Эос - растёт по копейке в месяц, зато валится мгновенно при любом чихе деда как подкошенный.


На этом говне,можно отлично зарабатывать,если знать где его ловить в текущей ситуации,потому как он валится со скоростью звука,но и отскакивает тут же на приличную величину.Это наоборот,в данной ситуации-самая безопасная монета,потому что ползает на брюхе около своих минимумов.Если многие альты имеют огромный потенциал при падении,здесь же...Ну упадет он с 4 до 3 или даже ниже 3... при суперхудшем раскладе в моменте.И что :mrgreen: Доберете на лоях и по безубытку в крайнем случае выйдете на следующие дни и закроете сделку,если не щелкать,а вот улететь на Х2 с текущих,реально имеет все шансы в самом ближайшем обозримом....с этим прицелом стратегия.Посмотрим.Сам лично,х2 ждать естественно не буду-это ж EOS :lol: можно вообще ни...чего не дождаться
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 17:28

  Козак-характерник написав: В дєда і кефір допуя бабла закачано. Скоріш за все пампувати будуть. :|

Слова оракула – это предупреждение. Пророчество. 8) Спарта падет. Вся Греция падет. И персидский огонь сожжет Афины. Ведь Афины – всего лишь куча камней, дерева, тряпья и пыли. И ветер развеет эту пыль. Остаются только афиняне. И судьба всего мира полностью зависит от них. Остаются только афиняне. И спасут их только крепкие корабли и большая волна крови героев. :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 17:36

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

кто то воспользовался шансом и купил за дешево MINA?
Ekran
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 17:42

  osafly написав:
  airmax78 написав:Какое редкое говно этот Эос - растёт по копейке в месяц, зато валится мгновенно при любом чихе деда как подкошенный.


На этом говне,можно отлично зарабатывать,если знать где его ловить в текущей ситуации,потому как он валится со скоростью звука,но и отскакивает тут же на приличную величину.Это наоборот,в данной ситуации-самая безопасная монета,потому что ползает на брюхе около своих минимумов.Если многие альты имеют огромный потенциал при падении,здесь же...Ну упадет он с 4 до 3 или даже ниже 3... при суперхудшем раскладе в моменте.И что :mrgreen: Доберете на лоях и по безубытку в крайнем случае выйдете на следующие дни и закроете сделку,если не щелкать,а вот улететь на Х2 с текущих,реально имеет все шансы в самом ближайшем обозримом....с этим прицелом стратегия.Посмотрим.Сам лично,х2 ждать естественно не буду-это ж EOS :lol: можно вообще ни...чего не дождаться

100%. Люто і скажено плюсую! Смердюча какашка, але на морозиво дає заробити... :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 17:49

  Козак-характерник написав:
  Козак-характерник написав: В дєда і кефір допуя бабла закачано. Скоріш за все пампувати будуть. :|

Слова оракула – это предупреждение. Пророчество. 8) Спарта падет. Вся Греция падет. И персидский огонь сожжет Афины. Ведь Афины – всего лишь куча камней, дерева, тряпья и пыли. И ветер развеет эту пыль. Остаются только афиняне. И судьба всего мира полностью зависит от них. Остаются только афиняне. И спасут их только крепкие корабли и большая волна крови героев. :)


Куме, а ты помнишь, как ты часто распинался про линеарианскую гидру :D В каком году это было :?:
Кучинелли
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