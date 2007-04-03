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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:26
Альты 2013-2014 тоже не все отстрелили в 2017-2018 как надо
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Zebra
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 09:40
Tegularius написав: Zebra написав:
Манипуляка сделал так, что те кому 30к, 40к, 50к казались дорого - теперь покупают по 60к, 59к, 58к, 57к, 56к ... типа дёшево, минус 10к от хаев, потом будут наперегонки сливать по 50к, по 40к, по 30к, 20к, а манулька выкупать обратно. Крипторынок как он есть.
Как думаете, до каких уровней в этот раз спустимся? Вы плюс-минус угадывали ранее, может и в этот раз.
Когда одному своему партнеру откуплю биток, проданный выше 60к, дам знать, но это точно будет не выше 50к
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Zebra
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Козак-характерник
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:28
постоянно повторяю, кода на ветке начинается "всё пропало" верный признак - жди отскока... тут некоторые по полгода ждут, ну ешо полгода, подумаешь. а мы пока торгуем потихоньку...
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чик
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 10:42
Закрив лонХ пА 57260.
чик написав:
постоянно повторяю, кода на ветке начинается "всё пропало" верный признак - жди отскока... тут некоторые по полгода ждут, ну ешо полгода, подумаешь. а мы пока торгуем потихоньку...
Точно!
Трейдунам слава!
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Козак-характерник
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 16:34
airmax78 написав:
Какое редкое говно этот Эос - растёт по копейке в месяц, зато валится мгновенно при любом чихе деда как подкошенный.
На этом говне,можно отлично зарабатывать,если знать где его ловить в текущей ситуации,потому как он валится со скоростью звука,но и отскакивает тут же на приличную величину.Это наоборот,в данной ситуации-самая безопасная монета,потому что ползает на брюхе около своих минимумов.Если многие альты имеют огромный потенциал при падении,здесь же...Ну упадет он с 4 до 3 или даже ниже 3... при суперхудшем раскладе в моменте.И что
Доберете на лоях и по безубытку в крайнем случае выйдете на следующие дни и закроете сделку,если не щелкать,а вот улететь на Х2 с текущих,реально имеет все шансы в самом ближайшем обозримом....с этим прицелом стратегия.Посмотрим.Сам лично,х2 ждать естественно не буду-это ж EOS
можно вообще ни...чего не дождаться
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osafly
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 17:28
Слова оракула – это предупреждение. Пророчество
Козак-характерник написав:
В дєда і кефір допуя бабла закачано. Скоріш за все пампувати будуть.
.
Спарта падет. Вся Греция падет. И персидский огонь сожжет Афины. Ведь Афины – всего лишь куча камней, дерева, тряпья и пыли. И ветер развеет эту пыль. Остаются только афиняне. И судьба всего мира полностью зависит от них. Остаются только афиняне. И спасут их только крепкие корабли и большая волна крови героев
.
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Козак-характерник
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 17:36
кто то воспользовался шансом и купил за дешево MINA?
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Ekran
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 17:42
osafly написав: airmax78 написав:
Какое редкое говно этот Эос - растёт по копейке в месяц, зато валится мгновенно при любом чихе деда как подкошенный.
На этом говне,можно отлично зарабатывать,если знать где его ловить в текущей ситуации,потому как он валится со скоростью звука,но и отскакивает тут же на приличную величину.Это наоборот,в данной ситуации-самая безопасная монета,потому что ползает на брюхе около своих минимумов.Если многие альты имеют огромный потенциал при падении,здесь же...Ну упадет он с 4 до 3 или даже ниже 3... при суперхудшем раскладе в моменте.И что
Доберете на лоях и по безубытку в крайнем случае выйдете на следующие дни и закроете сделку,если не щелкать,а вот улететь на Х2 с текущих,реально имеет все шансы в самом ближайшем обозримом....с этим прицелом стратегия.Посмотрим.Сам лично,х2 ждать естественно не буду-это ж EOS
можно вообще ни...чего не дождаться
100%. Люто і скажено плюсую! Смердюча какашка, але на морозиво дає заробити...
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Козак-характерник
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