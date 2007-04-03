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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2875287628772878

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 69
Да
36%
25
Нет
64%
44
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 17:53

Tegularius

Извини, что так тебе ответил.Но чувствуется несоответствие.Собственно все мы не обязаны отчитываться о сделках.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 17:54

  Ekran написав:кто то воспользовался шансом и купил за дешево MINA?

Слыхал, что бывает второе дно в подарок.Всё будет зависеть от битка.если коррекция углубится, то купим мину ещё ниже. :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 17:54

  Кучинелли написав:Куме, а ты помнишь, как ты часто распинался про линеарианскую гидру :D В каком году это было :?:

Ностальжі... :) Вже й не памятаю.

  Кучинелли написав:Слыхал, что бывает второе дно в подарок.Всё будет зависеть от битка.если коррекция углубится, то купим мину ещё ниже. :)

Так, так... 8) Булки розслабляти не можна. Пильнуємо. Бо маніпулька хитрожопий дюже.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 17:57

  Zebra написав:
  Tegularius написав:
  Zebra написав:Манипуляка сделал так, что те кому 30к, 40к, 50к казались дорого - теперь покупают по 60к, 59к, 58к, 57к, 56к ... типа дёшево, минус 10к от хаев, потом будут наперегонки сливать по 50к, по 40к, по 30к, 20к, а манулька выкупать обратно. Крипторынок как он есть.


Как думаете, до каких уровней в этот раз спустимся? Вы плюс-минус угадывали ранее, может и в этот раз.

Когда одному своему партнеру откуплю биток, проданный выше 60к, дам знать, но это точно будет не выше 50к


Вот это самое смешное на ветке.Все адекватные люди, если сами не волокут, то черпают инфу из трейдингвью, телеграм, ютуб и т д.У нас находятся вопросители к полосатому, который только по мнению аирмакса угадывает.Когда он пролетает то аирмакс упорно как рыба об лёд.
ПС ниже 50 это если будет медвежий рынок.Пока не достали до 51 рынок бычий.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 18:26

  osafly написав:
  airmax78 написав:Какое редкое говно этот Эос - растёт по копейке в месяц, зато валится мгновенно при любом чихе деда как подкошенный.


На этом говне,можно отлично зарабатывать,если знать где его ловить в текущей ситуации,потому как он валится со скоростью звука,но и отскакивает тут же на приличную величину.Это наоборот,в данной ситуации-самая безопасная монета,потому что ползает на брюхе около своих минимумов.Если многие альты имеют огромный потенциал при падении,здесь же...Ну упадет он с 4 до 3 или даже ниже 3... при суперхудшем раскладе в моменте.И что :mrgreen: Доберете на лоях и по безубытку в крайнем случае выйдете на следующие дни и закроете сделку,если не щелкать,а вот улететь на Х2 с текущих,реально имеет все шансы в самом ближайшем обозримом....с этим прицелом стратегия.Посмотрим.Сам лично,х2 ждать естественно не буду-это ж EOS :lol: можно вообще ни...чего не дождаться

Помню примерно то же самое тут писали и на уровне 8-9. В смысле, что свои XX Эос еще не сделал и должен таки.
airmax78
 
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