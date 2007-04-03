Tegularius
Извини, что так тебе ответил.Но чувствуется несоответствие.Собственно все мы не обязаны отчитываться о сделках.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 17:53
Tegularius
Извини, что так тебе ответил.Но чувствуется несоответствие.Собственно все мы не обязаны отчитываться о сделках.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 17:54
Додано: П'ят 19 лис, 2021 17:54
Ностальжі... Вже й не памятаю.
Так, так... Булки розслабляти не можна. Пильнуємо. Бо маніпулька хитрожопий дюже.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 17:57
Вот это самое смешное на ветке.Все адекватные люди, если сами не волокут, то черпают инфу из трейдингвью, телеграм, ютуб и т д.У нас находятся вопросители к полосатому, который только по мнению аирмакса угадывает.Когда он пролетает то аирмакс упорно как рыба об лёд.
ПС ниже 50 это если будет медвежий рынок.Пока не достали до 51 рынок бычий.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 18:26
Помню примерно то же самое тут писали и на уровне 8-9. В смысле, что свои XX Эос еще не сделал и должен таки.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 18:50
Я лично такого шанса не видел и дешево-не видел.Если б эта "коза" не убежала на 6,она б уже была по 3 и ниже...а так-ждемс.Ордера как стояли-так и стоят. Дисциплина-бьет класс! Главное-не поддаваться эмоциям.Как уже понял по своему опыту,при падении,нужно быть просто покуистом.Наметил цели-натянул-расчертил-придерживайся,все.Уходит рынок без тебя вверх,не достало ордера-скатертью дорога.Лучше быть без позиции какое то время,чем сидеть в просадке заложником.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 19:28
После обновления Taproot действительно полили рынок вниз, как я и предполагал. Согласен с Козаком и остальными, кто говорит, что будет последний рывок наверх, а затем максимально жёсткая посадка. С биткоина и эфира уже можно было выходить, а вот альты, особенно старички, выглядят перспективно. Разгонят до эйфории, а потом - до максимально низких психологических уровней. Возможно, разыграют спектакль с потолком госдолга США или типа того. Но повод/предлог для обвала должен быть мощный.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 19:52
Мало,маловато.Нужно еще контрольным сквизом жахнуть так,чтоб хомяки ляжки обделали от неожиданности и индекс страха скатился ниже 25..Кольнуть полтинник,было бы в самый раз..И никаких АТН.Альта постреляет малехо и все,цирк можно распускать,клоунов переодевать в лохмотья,китам идти и наслаждаться жизнью на весь 2022-секс,наркотики-Рок-н-рол
Востаннє редагувалось osafly в П'ят 19 лис, 2021 19:52, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 19:52
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
а я сомневаюсь вообще в криптозиме и этом вот всем. инфляция бакса даже официально выше 6 процентов, это катастрофа. народ в панике избавляется от грязных зеленых бумажек) только и ждет чтоб биток чуть приупал отоварить папира...
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