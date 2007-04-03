osafly написав:

airmax78 написав: Какое редкое говно этот Эос - растёт по копейке в месяц, зато валится мгновенно при любом чихе деда как подкошенный. Какое редкое говно этот Эос - растёт по копейке в месяц, зато валится мгновенно при любом чихе деда как подкошенный.

На этом говне,можно отлично зарабатывать,если знать где его ловить в текущей ситуации,потому как он валится со скоростью звука,но и отскакивает тут же на приличную величину.Это наоборот,в данной ситуации-самая безопасная монета,потому что ползает на брюхе около своих минимумов.Если многие альты имеют огромный потенциал при падении,здесь же...Ну упадет он с 4 до 3 или даже ниже 3... при суперхудшем раскладе в моменте.И чтоДоберете на лоях и по безубытку в крайнем случае выйдете на следующие дни и закроете сделку,если не щелкать,а вот улететь на Х2 с текущих,реально имеет все шансы в самом ближайшем обозримом....с этим прицелом стратегия.Посмотрим.Сам лично,х2 ждать естественно не буду-это ж EOSможно вообще ни...чего не дождаться