Додано: П'ят 19 лис, 2021 22:20

DmitryK написав: а я сомневаюсь вообще в криптозиме и этом вот всем. инфляция бакса даже официально выше 6 процентов, это катастрофа. народ в панике избавляется от грязных зеленых бумажек) только и ждет чтоб биток чуть приупал отоварить папира... а я сомневаюсь вообще в криптозиме и этом вот всем. инфляция бакса даже официально выше 6 процентов, это катастрофа. народ в панике избавляется от грязных зеленых бумажек) только и ждет чтоб биток чуть приупал отоварить папира...

Криптозима будет, такова цикличность. К ней нужно быть готовым, и не спрашивать затем "как же так?", потому что ответ очевиден - как и всегда. Единственное, о чем можно сожалеть - это отсутствие перехая в нынешнем цикле. Пока по деду имеем х3,5 от ATH прошлого цикла. Исторически это мало. В 2017-м было х15, в 2013-м - х5. На х5 в этот раз еще есть шанс, хоть и небольшой (100к), а о 200-300к после весенного обвала хешрейта, который пока только восстанавливается, хотя мог бы расти дальше, можно до 2025-го даже не думать