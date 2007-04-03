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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 19 лис, 2021 19:58
DmitryK написав:
народ в панике избавляется от грязных зеленых бумажек) только и ждет чтоб биток чуть приупал отоварить папира...
Ага,так и бежат с воплями к кассе-дайте мне БНБ по 600баксов,и Биткоина по 67К бо бакс падает-грязная зелена бумажка,чего на нее купишь..С долларом будет все впорядке,можете не переживать,в отличие от криптофантиков.Свяжут со временем и эту денежную массу..А инфляция была всегда во всем,есть и будет.Время не стоит на месте-оно движется,финансы тоже.Крипта-это далеко не защита от инфляции,это не совсем здраво так думать,глядя как за неделю биткоин подешевел на 20%,а альты и того больше...Какая защита??? Сейчас ростет пока...еще....потом такими же темпами начнет сунуться донизу
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:32
DmitryK написав:
а я сомневаюсь вообще в криптозиме и этом вот всем. инфляция бакса даже официально выше 6 процентов, это катастрофа. народ в панике избавляется от грязных зеленых бумажек) только и ждет чтоб биток чуть приупал отоварить папира...
криптозима также неизбежна, как и альтсезон которого ждали
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Додано: П'ят 19 лис, 2021 22:20
DmitryK написав:
а я сомневаюсь вообще в криптозиме и этом вот всем. инфляция бакса даже официально выше 6 процентов, это катастрофа. народ в панике избавляется от грязных зеленых бумажек) только и ждет чтоб биток чуть приупал отоварить папира...
Криптозима будет, такова цикличность. К ней нужно быть готовым, и не спрашивать затем "как же так?", потому что ответ очевиден - как и всегда. Единственное, о чем можно сожалеть - это отсутствие перехая в нынешнем цикле. Пока по деду имеем х3,5 от ATH прошлого цикла. Исторически это мало. В 2017-м было х15, в 2013-м - х5. На х5 в этот раз еще есть шанс, хоть и небольшой (100к), а о 200-300к после весенного обвала хешрейта, который пока только восстанавливается, хотя мог бы расти дальше, можно до 2025-го даже не думать
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