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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2876287728782879

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 70
Да
36%
25
Нет
64%
45
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 19:58

  DmitryK написав: народ в панике избавляется от грязных зеленых бумажек) только и ждет чтоб биток чуть приупал отоварить папира...


Ага,так и бежат с воплями к кассе-дайте мне БНБ по 600баксов,и Биткоина по 67К бо бакс падает-грязная зелена бумажка,чего на нее купишь..С долларом будет все впорядке,можете не переживать,в отличие от криптофантиков.Свяжут со временем и эту денежную массу..А инфляция была всегда во всем,есть и будет.Время не стоит на месте-оно движется,финансы тоже.Крипта-это далеко не защита от инфляции,это не совсем здраво так думать,глядя как за неделю биткоин подешевел на 20%,а альты и того больше...Какая защита??? Сейчас ростет пока...еще....потом такими же темпами начнет сунуться донизу
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 21:32

  DmitryK написав:а я сомневаюсь вообще в криптозиме и этом вот всем. инфляция бакса даже официально выше 6 процентов, это катастрофа. народ в панике избавляется от грязных зеленых бумажек) только и ждет чтоб биток чуть приупал отоварить папира...

криптозима также неизбежна, как и альтсезон которого ждали
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 22:20

  DmitryK написав:а я сомневаюсь вообще в криптозиме и этом вот всем. инфляция бакса даже официально выше 6 процентов, это катастрофа. народ в панике избавляется от грязных зеленых бумажек) только и ждет чтоб биток чуть приупал отоварить папира...


Криптозима будет, такова цикличность. К ней нужно быть готовым, и не спрашивать затем "как же так?", потому что ответ очевиден - как и всегда. Единственное, о чем можно сожалеть - это отсутствие перехая в нынешнем цикле. Пока по деду имеем х3,5 от ATH прошлого цикла. Исторически это мало. В 2017-м было х15, в 2013-м - х5. На х5 в этот раз еще есть шанс, хоть и небольшой (100к), а о 200-300к после весенного обвала хешрейта, который пока только восстанавливается, хотя мог бы расти дальше, можно до 2025-го даже не думать
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 00:41

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  zРадио написав:Криптозима будет, такова цикличность.

от поэтому сча и пытаюсь торговать, потом будет отдых с угадыванием дна...
чик
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 04:55

  zРадио написав:
  DmitryK написав:а я сомневаюсь вообще в криптозиме и этом вот всем. инфляция бакса даже официально выше 6 процентов, это катастрофа. народ в панике избавляется от грязных зеленых бумажек) только и ждет чтоб биток чуть приупал отоварить папира...


Криптозима будет, такова цикличность. К ней нужно быть готовым, и не спрашивать затем "как же так?", потому что ответ очевиден - как и всегда. Единственное, о чем можно сожалеть - это отсутствие перехая в нынешнем цикле. Пока по деду имеем х3,5 от ATH прошлого цикла. Исторически это мало. В 2017-м было х15, в 2013-м - х5. На х5 в этот раз еще есть шанс, хоть и небольшой (100к), а о 200-300к после весенного обвала хешрейта, который пока только восстанавливается, хотя мог бы расти дальше, можно до 2025-го даже не думать

а вот мысли хомяка. ну если дед в этом цикле сделал 3.5х от прошлого АТХ. значит в следующем цикле будет еще меньше. ну и зачем хомяку вкладывать в столь рисковый актив. тут напрашивается или х5 или денег больше никто не занесет.
imenno
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 05:09

  zРадио написав: Пока по деду имеем х3,5 от ATH прошлого цикла. Исторически это мало. В 2017-м было х15, в 2013-м - х5. На х5 в этот раз еще есть шанс, хоть и небольшой (100к), а о 200-300к после весенного обвала хешрейта, который пока только восстанавливается, хотя мог бы расти дальше, можно до 2025-го даже не думать


100к тоже неплохо. Даже 80. Продать, потом через год выкупить по 20к, потом через 3 года продать по 250к. Очень неплохой заработок. Если только качели не закончатся, и курс надолго не застынет на каком-то уровне плюс минус 10-20%.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 06:03

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

возможно в этот раз дж отработал идеально, если выше не пайдём
"Прокатили" со вчерашним ложным пробоем, что сказать. Очень агрессивно продавец действовал и снижались аж к 55600. Теперь нужно понимать, что зона 58000-60000 может выступить сильным зеркальным уровнем, поэтому любые лонги, которые будут набираться ниже этой…
До первого доборного ордера(56450), не дошли ~30$. Пришлось взять по текущим 57330 на 2%. Средняя цена лонга теперь составляет ~58350. В сделке 5% депозита. Фиксироваться буду на подходе к 59000. Из дополнительных ордеров оставил лишь ордер на покупку у 54500.

старый хлам зек - зачёт :o
чик
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 08:33

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

сейчас кстати новый тренд в дефаях, рибейз токены с 10000-100000% apy типа олимпос, тайм, инвиктус. особенно тайм хорошо. какие прогнозы, когда оттуда надо будет тикать?
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Суб 20 лис, 2021 15:31

  imenno написав:
  zРадио написав:
  DmitryK написав:а я сомневаюсь вообще в криптозиме и этом вот всем. инфляция бакса даже официально выше 6 процентов, это катастрофа. народ в панике избавляется от грязных зеленых бумажек) только и ждет чтоб биток чуть приупал отоварить папира...


Криптозима будет, такова цикличность. К ней нужно быть готовым, и не спрашивать затем "как же так?", потому что ответ очевиден - как и всегда. Единственное, о чем можно сожалеть - это отсутствие перехая в нынешнем цикле. Пока по деду имеем х3,5 от ATH прошлого цикла. Исторически это мало. В 2017-м было х15, в 2013-м - х5. На х5 в этот раз еще есть шанс, хоть и небольшой (100к), а о 200-300к после весенного обвала хешрейта, который пока только восстанавливается, хотя мог бы расти дальше, можно до 2025-го даже не думать

а вот мысли хомяка. ну если дед в этом цикле сделал 3.5х от прошлого АТХ. значит в следующем цикле будет еще меньше. ну и зачем хомяку вкладывать в столь рисковый актив. тут напрашивается или х5 или денег больше никто не занесет.


Но в 2017-м было х15 после х5 в 2013-м :wink: На самом деле ценовой канал настолько широкий, что впереди мы можем увидеть как возвращение <10К, так и взлет выше >1М. Первое возможно уже относительно скоро - в течение следующего года-двух. Второе - либо в 2025-м по итогам следующего халвинга, либо в 2029-м по итогам позаследующего
zРадио
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