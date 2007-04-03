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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 21 лис, 2021 12:12
greenozon написав:
щось скоро буде
Що буде, що буде...Те що й завжди!
Отчпокають когось добряче!
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Додано: Нед 21 лис, 2021 12:50
greenozon написав:
💤💤💤💤💤💤💤 A dormant address containing 1,299 #BTC (77,620,338 USD) has just been activated after 8.1 years (worth 199,962 USD in 2013)!
все більше і більше прокидаються із летаргічного сну дуже старі гаманці із сумашедшими сумами на балансі!
щось скоро буде
Где то уже работает квантовый вычислитель.
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Додано: Нед 21 лис, 2021 14:31
DmitryK написав:
сейчас кстати новый тренд в дефаях, рибейз токены с 10000-100000% apy типа олимпос, тайм, инвиктус. особенно тайм хорошо. какие прогнозы, когда оттуда надо будет тикать?
так что, никто не вложился в тайм и олимпос? это же мейнстрим сейчас или все сидят в эосе зеке и прочем ветхом шлаке?
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Додано: Нед 21 лис, 2021 15:31
DmitryK написав:
так что, никто не вложился в тайм и олимпос?
Тут ЛОХів немає.
DmitryK написав:
это же мейнстрим сейчас
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