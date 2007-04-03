RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2877287828792880

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 70
Да
36%
25
Нет
64%
45
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 12:12

  greenozon написав:щось скоро буде

Що буде, що буде...Те що й завжди! :D Отчпокають когось добряче! :mrgreen:
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 29769
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2126 раз.
Подякували: 2227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 12:50

  greenozon написав:💤💤💤💤💤💤💤 A dormant address containing 1,299 #BTC (77,620,338 USD) has just been activated after 8.1 years (worth 199,962 USD in 2013)!


все більше і більше прокидаються із летаргічного сну дуже старі гаманці із сумашедшими сумами на балансі!
щось скоро буде

Где то уже работает квантовый вычислитель.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10593
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1506 раз.
Подякували: 2129 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 14:31

  DmitryK написав:сейчас кстати новый тренд в дефаях, рибейз токены с 10000-100000% apy типа олимпос, тайм, инвиктус. особенно тайм хорошо. какие прогнозы, когда оттуда надо будет тикать?

так что, никто не вложился в тайм и олимпос? это же мейнстрим сейчас или все сидят в эосе зеке и прочем ветхом шлаке?
DmitryK
 
Повідомлень: 866
З нами з: 24.05.08
Подякував: 37 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 15:31

  DmitryK написав:так что, никто не вложился в тайм и олимпос?

Тут ЛОХів немає.
  DmitryK написав: это же мейнстрим сейчас

Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 29769
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2126 раз.
Подякували: 2227 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2877287828792880
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 8533, 8534, 8535
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
85342 214112048
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лис, 2021 15:02
Сибарит
Валютный рынок в мире 1 ... 785, 786, 787
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7867 13501049
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лис, 2021 09:24
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 70996
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34761)
21.11.2021 15:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.