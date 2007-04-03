RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2877287828792880

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 70
Да
36%
25
Нет
64%
45
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 12:12

  greenozon написав:щось скоро буде

Що буде, що буде...Те що й завжди! :D Отчпокають когось добряче! :mrgreen:
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 29770
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2126 раз.
Подякували: 2227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 12:50

  greenozon написав:💤💤💤💤💤💤💤 A dormant address containing 1,299 #BTC (77,620,338 USD) has just been activated after 8.1 years (worth 199,962 USD in 2013)!


все більше і більше прокидаються із летаргічного сну дуже старі гаманці із сумашедшими сумами на балансі!
щось скоро буде

Где то уже работает квантовый вычислитель.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10593
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1506 раз.
Подякували: 2129 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 14:31

  DmitryK написав:сейчас кстати новый тренд в дефаях, рибейз токены с 10000-100000% apy типа олимпос, тайм, инвиктус. особенно тайм хорошо. какие прогнозы, когда оттуда надо будет тикать?

так что, никто не вложился в тайм и олимпос? это же мейнстрим сейчас или все сидят в эосе зеке и прочем ветхом шлаке?
DmitryK
 
Повідомлень: 867
З нами з: 24.05.08
Подякував: 37 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 15:31

  DmitryK написав:так что, никто не вложился в тайм и олимпос?

Тут ЛОХів немає.
  DmitryK написав: это же мейнстрим сейчас

Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 29770
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2126 раз.
Подякували: 2227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 20:20

  DmitryK написав:
  DmitryK написав:сейчас кстати новый тренд в дефаях, рибейз токены с 10000-100000% apy типа олимпос, тайм, инвиктус. особенно тайм хорошо. какие прогнозы, когда оттуда надо будет тикать?

так что, никто не вложился в тайм и олимпос? это же мейнстрим сейчас или все сидят в эосе зеке и прочем ветхом шлаке?


тайм ещё куда ни шло. а олимпус уже неактуально, судя по цене и графику.да и на приличных биржах их нет.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 899
З нами з: 30.11.17
Подякував: 146 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 20:24

Встетил в своих источниках очень актуальное описание происходящего в криптомире.Можно конечно и поспорить, т к у каждого своё мнение, но в целом - шедеврально

Мне уже на музыкальной площадке подскасты про криптовалюту предлагают. Массовое принятие все дела)) Со всех щелей крипта лезет.
Но закончится все как в 2018 году, и крипту нужно будет опять поднимать с колен, ибо кроме defi ничего стоящего за этот цикл не придумали.

IDO такой же скам как ICO, наплодилось миллион площадок которые каждый день выпускают новые проекты, и чем дальше, тем все бредовее они стают (скоро будут токены ветеринарных клиник как в 2017).
NFT это новый вид скама, переоценка у них сейчас на 10000%. За счет дикого роста эфира (да и крипты в целом), людям стало не куда девать деньги, и какие-то дурачки камни нарисованные в пеинте за 5 минут, готовы за сотни тысяч долларов покупать.
P2E игры, отдельный вид искусства. Просто берут игры с 2010 года и пришивают к ним токены. Никакого прогресса в этом нету. Все хотят наклепать какую дичь за неделю, и выйти на IDO чтобы содрать бабла.

Ну и вишенка на торте это токены-собачки)) Особенно моя любимая SHIBA. Которую уже готовы принимать как платежное средство. Круто же, токен на блокчейне эфира принимать, а не сам эфир, еще и сдирать по 50$ комсы за её перевод.

Еще в далеком 2018 году я понял, что если ты будешь простым участником, а не создателем, то ты и заработаешь 1/1000000 часть от того, что заработает создатель. Отнести это можно к чему угодно. Если ты создатель нфт коллекции, то ты заработаешь больше, чем те кто купили эти нфт. Если ты создатель проекта, то ты заработаешь больше, чем спекулянты на твоем токене.
И вот пока вы простой участник рынка (или же это просто ваш выбор быть им), то нужно максимально оценивать ситуацию, проекты и прочее, чтобы не спустить деньги на скаме.

Скоро этот дурдом закончится. Успейте вовремя выйти. На падающем рынке ваш любимый токен "который заменит биткоин", или ваша любимая нфт за 10 ETH, не смогут вести свой собственный бычий тренд. Скорее, у них больше шансов нащупать дно после 90-95% падения.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 899
З нами з: 30.11.17
Подякував: 146 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 20:34

  Кучинелли написав: у них больше шансов нащупать дно после 90-95% падения.

100% падіння. В хлам і шлак абсолютно непотрібний.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 29770
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2126 раз.
Подякували: 2227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 20:41

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  DmitryK написав:или все сидят в эосе зеке и прочем ветхом шлаке?

не сидим, а торгуем 10-15% второй или третий раз за месяц меня устраивает + эфирчик и т.д.
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6478
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5430 раз.
Подякували: 809 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 21:01

Кучинелли
какая то фигня с загрузкой сообщений. своё написал сразу после мульта козака, а загрузилось попизже. я бу художник и в крипте не шарю - 100раз писал, но после 18 года, когда потерял полдепо "торгую" токо в прибыль, как и обещался :wink: остальное ты объяснил коллеге...

з.ы. спецом глянул хронологию па зеку с конца сентября. купил па 107, продавал до 180. купил па 150 апять до 180. купил 160 до 200. снова купил 160 до 200 - продешевил последний раз :o с эфиром тоже подобие, лень считать, много сделок було. кто скажет, шо это плохо, пусть бросит камень...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6478
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5430 раз.
Подякували: 809 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 22:13

  чик написав:
  DmitryK написав:или все сидят в эосе зеке и прочем ветхом шлаке?

не сидим, а торгуем 10-15% второй или третий раз за месяц меня устраивает + эфирчик и т.д.

пару раз по 10-15 проц, а потом слив 100% обычно так...
DmitryK
 
Повідомлень: 867
З нами з: 24.05.08
Подякував: 37 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2877287828792880
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kluychkooleg, reef і 8 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 8533, 8534, 8535
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
85343 214138444
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лис, 2021 22:29
холява
Валютный рынок в мире 1 ... 785, 786, 787
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7867 13521805
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лис, 2021 09:24
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 71000
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.