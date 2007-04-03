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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2878287928802881

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 70
Да
36%
25
Нет
64%
45
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 00:17

Зек почти монеру догнал, молодец
phantom_systems
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