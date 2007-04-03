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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 22 лис, 2021 00:17
Зек почти монеру догнал, молодец
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Додано: Пон 22 лис, 2021 09:53
DmitryK написав:
пару раз по 10-15 проц, а потом слив 100% обычно так..
мнения разные. смотрю одного ташника, который считает шо зеку вход па 107 был идеальным и пока ничо не продал - ждёт 250-300-500
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Додано: Пон 22 лис, 2021 10:18
скажите, на какой бирже можно купить xeta token?
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Додано: Пон 22 лис, 2021 10:19
чик написав:Кучинелли
какая то фигня с загрузкой сообщений. своё написал сразу после мульта козака, а загрузилось попизже. я бу художник и в крипте не шарю - 100раз писал, но после 18 года, когда потерял полдепо "торгую" токо в прибыль, как и обещался
остальное ты объяснил коллеге...
з.ы. спецом глянул хронологию па зеку с конца сентября. купил па 107, продавал до 180. купил па 150 апять до 180. купил 160 до 200. снова купил 160 до 200 - продешевил последний раз
с эфиром тоже подобие, лень считать, много сделок було. кто скажет, шо это плохо, пусть бросит камень...
прибуток - це добре, але який % пішов на коміс біржі(-ам?)
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greenozon
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