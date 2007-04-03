Кучинелли написав:

Встетил в своих источниках очень актуальное описание происходящего в криптомире.Можно конечно и поспорить, т к у каждого своё мнение, но в целом - шедевральноМне уже на музыкальной площадке подскасты про криптовалюту предлагают. Массовое принятие все дела)) Со всех щелей крипта лезет.Но закончится все как в 2018 году, и крипту нужно будет опять поднимать с колен, ибо кроме defi ничего стоящего за этот цикл не придумали.IDO такой же скам как ICO, наплодилось миллион площадок которые каждый день выпускают новые проекты, и чем дальше, тем все бредовее они стают (скоро будут токены ветеринарных клиник как в 2017).NFT это новый вид скама, переоценка у них сейчас на 10000%. За счет дикого роста эфира (да и крипты в целом), людям стало не куда девать деньги, и какие-то дурачки камни нарисованные в пеинте за 5 минут, готовы за сотни тысяч долларов покупать.P2E игры, отдельный вид искусства. Просто берут игры с 2010 года и пришивают к ним токены. Никакого прогресса в этом нету. Все хотят наклепать какую дичь за неделю, и выйти на IDO чтобы содрать бабла.Ну и вишенка на торте это токены-собачки)) Особенно моя любимая SHIBA. Которую уже готовы принимать как платежное средство. Круто же, токен на блокчейне эфира принимать, а не сам эфир, еще и сдирать по 50$ комсы за её перевод.Еще в далеком 2018 году я понял, что если ты будешь простым участником, а не создателем, то ты и заработаешь 1/1000000 часть от того, что заработает создатель. Отнести это можно к чему угодно. Если ты создатель нфт коллекции, то ты заработаешь больше, чем те кто купили эти нфт. Если ты создатель проекта, то ты заработаешь больше, чем спекулянты на твоем токене.И вот пока вы простой участник рынка (или же это просто ваш выбор быть им), то нужно максимально оценивать ситуацию, проекты и прочее, чтобы не спустить деньги на скаме.Скоро этот дурдом закончится. Успейте вовремя выйти. На падающем рынке ваш любимый токен "который заменит биткоин", или ваша любимая нфт за 10 ETH, не смогут вести свой собственный бычий тренд. Скорее, у них больше шансов нащупать дно после 90-95% падения.