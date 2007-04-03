|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 22 лис, 2021 00:17
Зек почти монеру догнал, молодец
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 1858
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 372 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 лис, 2021 09:53
DmitryK написав:
пару раз по 10-15 проц, а потом слив 100% обычно так..
мнения разные. смотрю одного ташника, который считает шо зеку вход па 107 был идеальным и пока ничо не продал - ждёт 250-300-500
кстати, это вы бнб не продаёте в упор? от и он такой же...
Востаннє редагувалось чик
в Пон 22 лис, 2021 13:48, всього редагувалось 1 раз.
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 6479
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 5431 раз.
- Подякували: 807 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 22 лис, 2021 10:18
скажите, на какой бирже можно купить xeta token?
-
Ekran
-
-
- Повідомлень: 32
- З нами з: 09.11.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 лис, 2021 10:19
чик написав:Кучинелли
какая то фигня с загрузкой сообщений. своё написал сразу после мульта козака, а загрузилось попизже. я бу художник и в крипте не шарю - 100раз писал, но после 18 года, когда потерял полдепо "торгую" токо в прибыль, как и обещался
остальное ты объяснил коллеге...
з.ы. спецом глянул хронологию па зеку с конца сентября. купил па 107, продавал до 180. купил па 150 апять до 180. купил 160 до 200. снова купил 160 до 200 - продешевил последний раз
с эфиром тоже подобие, лень считать, много сделок було. кто скажет, шо это плохо, пусть бросит камень...
прибуток - це добре, але який % пішов на коміс біржі(-ам?)
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 12086
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 211 раз.
- Подякували: 983 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 22 лис, 2021 13:09
Ekran написав:
скажите, на какой бирже можно купить xeta token?
На будущее - набираешь в строке поиска в коинмаркеткап свою монету.Потом на её странице внизу слева есть закладка маркет.В ней отображены все биржи , где торгуется и к каким парам.
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 900
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 146 раз.
- Подякували: 273 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 22 лис, 2021 14:40
Кучинелли написав:
Встетил в своих источниках очень актуальное описание происходящего в криптомире.Можно конечно и поспорить, т к у каждого своё мнение, но в целом - шедеврально
Мне уже на музыкальной площадке подскасты про криптовалюту предлагают. Массовое принятие все дела)) Со всех щелей крипта лезет.
Но закончится все как в 2018 году, и крипту нужно будет опять поднимать с колен, ибо кроме defi ничего стоящего за этот цикл не придумали.
IDO такой же скам как ICO, наплодилось миллион площадок которые каждый день выпускают новые проекты, и чем дальше, тем все бредовее они стают (скоро будут токены ветеринарных клиник как в 2017).
NFT это новый вид скама, переоценка у них сейчас на 10000%. За счет дикого роста эфира (да и крипты в целом), людям стало не куда девать деньги, и какие-то дурачки камни нарисованные в пеинте за 5 минут, готовы за сотни тысяч долларов покупать.
P2E игры, отдельный вид искусства. Просто берут игры с 2010 года и пришивают к ним токены. Никакого прогресса в этом нету. Все хотят наклепать какую дичь за неделю, и выйти на IDO чтобы содрать бабла.
Ну и вишенка на торте это токены-собачки)) Особенно моя любимая SHIBA. Которую уже готовы принимать как платежное средство. Круто же, токен на блокчейне эфира принимать, а не сам эфир, еще и сдирать по 50$ комсы за её перевод.
Еще в далеком 2018 году я понял, что если ты будешь простым участником, а не создателем, то ты и заработаешь 1/1000000 часть от того, что заработает создатель. Отнести это можно к чему угодно. Если ты создатель нфт коллекции, то ты заработаешь больше, чем те кто купили эти нфт. Если ты создатель проекта, то ты заработаешь больше, чем спекулянты на твоем токене.
И вот пока вы простой участник рынка (или же это просто ваш выбор быть им), то нужно максимально оценивать ситуацию, проекты и прочее, чтобы не спустить деньги на скаме.
Скоро этот дурдом закончится. Успейте вовремя выйти. На падающем рынке ваш любимый токен "который заменит биткоин", или ваша любимая нфт за 10 ETH, не смогут вести свой собственный бычий тренд. Скорее, у них больше шансов нащупать дно после 90-95% падения.
Можно было бы спорить если бы не были написаны очевидные в целом вещи. Ну может кто то для себя новое нашёл - хез.
Вместо 100 слов скажу за п2е на конкретном примере. Хероверс - игра сидит на 3000-месте в коинмаркете. Цена входа была - около 50 баксов. Суть - обычные "шарики - три вряд". Надо всего то - 4 покемона (причём в принципе любых), траст валет и всё.
В день такая игра даёт от 30 долларов по текущему курсу. Конечно курс будет со временем снижаться - но когда - никто не знает. И это -с одной пачки обычных покемонов. Занимает это всё - минут 10 в день. Не более. Как думаешь, мало будет желающих играть в неё? Например, во Вьетнаме, Бангладеже и прочих Индиях? Где доход в 30 долларов в месяц - это норма. АКСИ это поняли давно и там академия есть, обучают. Я не знаю, сколько это всё будет длится - но пока будет профит, будут играть.
-
lrs7719
-
-
- Повідомлень: 2126
- З нами з: 13.07.16
- Подякував: 376 раз.
- Подякували: 502 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|85348
|214205814
|
Пон 22 лис, 2021 14:56
fin
|
|7869
|13581171
|
Пон 22 лис, 2021 12:48
Vic
|
|38
|71000
|
|