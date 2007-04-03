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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2882288328842885

Будет ли BTC до конца 2021 года стоить 100 000 и выше?

Криптовалюты , рынок криптовалют 1.6 5 71
Да
35%
25
Нет
65%
46
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 19:53

  Ekran написав:zec идет на 1000
mina на 50

Это ж нада таким тупым быть. чтобы такое нести.Точно так же как и биток на 20 или 200.да поймите примитивные. что сначала нужно пройти ближние уровни. чтобы говорить о следующих.Собственно долгосрочный прогноз тоже можно дать. но тогда его подкрепить хоть чем то надо.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 19:55

  DmitryK написав:
  Ekran написав:zec идет на 1000
mina на 50

надеюсь это стеб...а то ж много кто из новых тему читает... старье ветхое и мина с 99% залрченых пока что монет

Это не стёб, а очередной депил в ветке появился... :(
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Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 19:57

  Vlad-WFM написав:Добрый вечер, уважаемые. Кто-то ещё слышал о том, что 3 декабря должны рассмотреть ETF на эфириум? Или это я перепутал? Может, под эту новость разгоняют альты постепенно?

Сейчас уже такие новости не на что не влияют.Эфир локомотив альтов, в новой версии идёт сильное сжигание, поэтому цена сильно выросла.Да и биток возможно в 4й волне(кот вверх).Как начнём 5ю. то всё сдуется...
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 01:37

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Что зэк вытворяет :) Всегда нравилась эта монета отсутствием комиссий.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 03:20

  Tegularius написав:Что зэк вытворяет :) Всегда нравилась эта монета отсутствием комиссий.

а мне названием 8) :)
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 09:12

Скоро и у нас наверное так будет

ФНС начала получать данные россиян, зарегистрированных на Binance


Биржа Binance начала передавать данные граждан России в автоматическом режиме. Данные передаются каждый день в 00:00 и попадают прямиком на госуслуги

Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 09:21

  Tegularius написав:Что зэк вытворяет :) Всегда нравилась эта монета отсутствием комиссий.

присмотрись к графу
Ekran
 
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