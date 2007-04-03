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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 25 лис, 2021 19:53
Ekran написав:
zec идет на 1000
mina на 50
Это ж нада таким тупым быть. чтобы такое нести.Точно так же как и биток на 20 или 200.да поймите примитивные. что сначала нужно пройти ближние уровни. чтобы говорить о следующих.Собственно долгосрочный прогноз тоже можно дать. но тогда его подкрепить хоть чем то надо.
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Додано: Чет 25 лис, 2021 19:55
DmitryK написав: Ekran написав:
zec идет на 1000
mina на 50
надеюсь это стеб...а то ж много кто из новых тему читает... старье ветхое и мина с 99% залрченых пока что монет
Это не стёб, а очередной депил в ветке появился...
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Додано: Чет 25 лис, 2021 19:57
Vlad-WFM написав:
Добрый вечер, уважаемые. Кто-то ещё слышал о том, что 3 декабря должны рассмотреть ETF на эфириум? Или это я перепутал? Может, под эту новость разгоняют альты постепенно?
Сейчас уже такие новости не на что не влияют.Эфир локомотив альтов, в новой версии идёт сильное сжигание, поэтому цена сильно выросла.Да и биток возможно в 4й волне(кот вверх).Как начнём 5ю. то всё сдуется...
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 01:37
Что зэк вытворяет
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 09:12
Скоро и у нас наверное так будет
ФНС начала получать данные россиян, зарегистрированных на Binance
Биржа Binance начала передавать данные граждан России в автоматическом режиме. Данные передаются каждый день в 00:00 и попадают прямиком на госуслуги
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 09:21
Tegularius написав:
Что зэк вытворяет
Всегда нравилась эта монета отсутствием комиссий.
присмотрись к графу
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Ekran
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